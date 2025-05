Nicht geglänzt, aber gewonnen

Dabei hätte Sonneberg im Match gegen Westring die Möglichkeit gehabt, das Ganze auf dem Platz spielerisch zu lösen. Denn den Gästen merkte man an, dass sie alle technisch gut ausgebildet sind und somit auch die spielerischen Ansätze verfolgten. Aber Sonneberg fand einfach nicht zum Spiel und zur eigenen Ruhe im Spiel. Die Gäste aus Gotha machten dies im Kessel von Sonneberg wirklich nicht schlecht. Und sie hatten in einer starken Anfangsphase durch Serhii Ripa nach acht Minuten die große Möglichkeit zur Führung. Den ersten Abschluss der Gastgeber setzte Louis Göhring am langen Pfosten vorbei ins Toraus. Lurz vor seiner Auswechslung sah Göhring den besser postierten Nebenmann. Aber Philip Wittmann blieb hier gegen Torwart Dragos Alin Popa nur zweiter Sieger. In der 45. Minute fiel dann endlich die lang ersehnte Führung. MK Lance Hertel brachte den Eckball nach innen. Und obwohl die Gäste mit gleich neun Akteuren im eigenen Strafraum die Räume verengten, konnten sie den Einschlag nicht verhindern. Florian Scheidemann kam an das Leder und bediente Hannes Schreck. Der Routinier besorgte mit überlegtem Abschluss ins äußere Eck die Pausenführung.

Die Gäste wechselten mit Wiederbeginn doppelt. Dies bedeutete auch, dass sie sich noch lange nicht geschlagen geben wollten. Gotha spiele engagiert nach vorne und machte nun mächtig Betrieb. In der 57. Minute rettete Hannes Schreck in höchster Not gegen den eingewechselten Norman Kremser. Sonneberg zeigte erneut eine zu hohe Fehlerquote im eigenen Spiel. Erst nach 64 Minute gab es wieder was auf Sonneberger Seite zu notieren. Ein öffnender Pass von Robin Fischer brachte Philip Wittmann in eine gute Position. Der bediente Lance Hertel, aber der MK setzte das Leder neben den Pfosten. Wenig später ist es das gleiche Duo. Dieses Mal geht der ball über den Kasten. Hinten rettete dann wenig später Keeper Lukas Heß mit einem tollen Reflex gegen Einwechsler Roman Schmick. Der Angreifer war hier gerade mal vier Minuten auf dem Feld. Und dann war es erneut der Goalie, der per Flugeinlage den Fernschuss von Richard Wiegand entschärfte. Trainer Roberto Benn versuchte mit Spielerwechseln, einige seiner Akteure waren ziemlich platt, noch einmal Einfluss zu nehmen und auch Zeit von der Uhr zu nehmen. Mit seiner ersten Aktion stellte schließlich Julian Held kurz nach seiner Einwechslung den Heimsieg sicher. Nach einem Angriff über die linke Seite und der präzisen Eingabe von Hannes Schreck, der somit mit einem Tor und einem Assist zum Matchwinner avisierte, vollendete Held und wurde zum Helden. Es war zwar nicht sein erster Ballkontakt, denn nach der Ballannahme legte er sich das Leder selbst vor und drehte anschließend jubelnd ab.