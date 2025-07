Nicht für möglich gehalten: Kirchberger B-Juniorinnen nun Landesligist

Mit elf Siegen, nur einer Niederlage und einem Torverhältnis von 53:11 schaffte es die Mannschaft den eigentlichen Topfavoriten aus Straubing auf Platz 2 zu verdrängen. Das Team um Spielführerin Anna Anna schaffte es in den zwei Jahren seit der Gründung als Mannschaft zusammenzuwachsen und sich auf technisch-taktischen Niveau weiterzuentwickeln, wie es in der Meldung heißt. Wichtig für das Trainerteam war es, dass sie immer als eine Einheit auftreten sollen. Das schaffte die Mannschaft und somit war der Erfolg zwar überraschend, aber hochverdient.

Leider konnte das letzte Heimspiel und die dadurch geplante Meisterfeier aufgrund der Absage des Gegners nicht stattfinden, was für traurige Gesichter sorgte. So wurde im Anschluss am letzten Heimspieltag der 1. Damenmannschaft im voll besetzen Vereinsheim groß und ausgiebig gefeiert.

In den Damenbereich aufrücken werden: Kathie Ertl (Tor), Anna Gigl, Jessica Weber und Mila Penn. Das scheidende Trainergespann Schwirzinger/Altmann wird ersetzt durch Steffi Hartl. Steffi war jahrelang beim SV Thenried als Spielerin und Trainerin im Nachwuchsbereich aktiv. „Wir sind froh, dass wir mit ihr eine Übungsleiterin gefunden haben, die Vorstellungen hat und diese bei uns ohne Druck ausüben kann. Wir wissen, dass die bevorstehende Landesliga-Saison eine Herausforderung wird. Ziel muss es sein, die Mädels an das Tempo und die Spielweise heranzuführen. Da wir im Damenbereich immer wieder mit Schwangerschaften, altersbedingten Ausscheiden, Abgängen usw. zu kämpfen haben und es externe Zugänge kaum gibt, hat es für uns oberste Priorität, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen und den in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Aufschwung weiter zu führen“, lässt sich der Markus Schwirzinger zitieren.