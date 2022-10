Nicht Fisch, nicht Fleisch

Beide Mannschaften begannen vorsichtig und in der Folge abschlußschwach. Die erste Torgefahr für die Gäste ergab sich nach knapp einer Viertelstunde, als sich Johannes Haindl stark durchsetzte und im letzten Moment noch von Torhüter Fabian Köppl und Bastian Walter geblockt wurde. Glück für den KSC, dass ein unzulängliches Passspiel von Bastian Walter frei vor dem Kirchascher Kasten auf Daniel Mömkes ohne Folgen blieb.

Ein pomadiger Auftritt mit verdienter Niederlage gegen Kranzberg im letzten Vorrundenspiel lassen in Kirchasch die Alarmglocken läuten. Die dritte Niederlage in Folge läßt das KSC-Team immer weiter Richtung Abstiegszone sacken.

Zum zweiten Spielabschnitt kamen die Gäste galliger und mit erkennbarem Siegswillen zurück, während sich die Gastgeber in den Zweikämpfen nicht durchsetzen konnten und auch beim Spielaufbau große Mängel zeigten. So ermöglichte ein gravierender Fehlpass von Thomas Angermaier, bei dem Egid Pichlmair den Pressschlag mit Stefan Schleypen verlor zur Gästeführung (47.). Die Großchance zum Ausgleich ließ Thomas Angermaier liegen, der beim Torschuss im letzten Moment geblockt wurde (63.). Als Ersatzkeeper Ägidius Altmann einen haltbaren Flachschuss von Michael Kopp unglücklich zum 0:2 passieren lassen mußte, schien die Partie gelaufen. Hoffnung keimte beim KSC-Anhang nochmals auf, als Co-Spielertrainer Florian Schrödl nach Flanke aus dem Halbfeld und Durcheinander vor dem Gästetor der Anschluß gelang (82.) und nur Minuten später einen Freistoß mittig von der Strafraumgrenze über den Kasten setzte. Die Entscheidung zugunsten der Gäste viel durch einen stark vorgetragenen Konter mit Treffer von Florian Kleidorfer in der Nachspielzeit.