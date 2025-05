„Nicht eklig genug“: Unterammergau kassiert zweite Niederlage nach der Winterpause

Nur eine Niederlage hatte der WSV Unterammergau bisher nach der Winterpause in der Fußball-Kreisliga schlucken müssen – eine starke Bilanz. Am 1. Mai folgte jedoch die zweite. Die Mannschaft von Trainer Tobias Benning unterlag den Gästen vom FC Wildsteig/Rottenbuch mit 1:3. Warum? „Wildsteig war einfach etwas bissiger, während wir nicht eklig genug agiert haben“, resümiert WSV-Coach Benning.

War bereits in Hälfte eins zu sehen. Der Tabellenfünfte agierte giftiger, spritziger und traf schnellere Entscheidungen. Trotzdem endete der erste Spielabschnitt torlos, kein Team erspielte sich klare Chancen. Nach der Pause war der Plan von Benning und Co. eigentlich, mehr Druck ausüben zu wollen. Stattdessen fiel in Minute 48 das 0:1. Ausschlaggebend war ein Freistoß der Gäste aus halblinker Position. WSV-Keeper Marco Diroma wollte die Kugel fangen, doch der Ball sprang ihm gegen die Brust und genau vor die Füße von Roman Hindelang. Bitter, doch die Antwort des WSV folgte postwendend. Robin Reiter wurde regelwidrig attackiert und das Schiedsrichtergespann zögerte keine Sekunde, um auf Strafstoß zu entscheiden. Simon Ollert legte sich das Leder zurecht und verwandelte sicher – 1:1.

Mitte des zweiten Abschnitts folgten die spielentscheidenden Szenen. Zunächst steuerte Ollert aufs Gästetor zu, wollte gerade den auf der linken Seite mitgelaufenen Reiter bedienen, da packte Roman Leitner eine Monstergrätsche aus. Wenig später erzielte Fabian Maier auf der Gegenseite das 1:2. „Vermutlich der Knackpunkt“, kommentiert Gästecoach Fabian Lindauer.