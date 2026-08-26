»Nicht der typische Aufsteiger«: Eibl vor Heimpremiere beim Jahn II Bayernliga Nord, 8. Spieltag - Donnerstag: Regensburger Youngsters gehen mit Rückenwind ins Oberpfalzduell gegen Ammerthal von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Angreifer Mubin Limkoski (links) und der SSV Jahn II peilen den zweiten Heimsieg der Saison an. – Foto: Felix Schmautz

Besser hätte sich Josef „Beppo“ Eibl seinen Trainereinstand beim SSV Jahn II wohl nicht ausmalen können. Erst tags zuvor offiziell als neuer Chefcoach vorgestellt, sah der Niederbayer letzten Freitag einen ungefährdeten 5:0-Auswärtssieg beim Aufsteiger Don Bosco Bamberg. Klar ist natürlich: Am heimischen Kaulbachweg wollen Zempelin, Totschnig & Co. direkt nachlegen. Die Regensburger Teenie-Truppe eröffnet bereits am Donnerstagabend den achten Spieltag der Bayernliga Nord. Zu Gast ist die seit drei Spielen sieglose DJK Ammerthal. Beide Teams könnten mit einem Sieg einen tabellarischen Befreiungsschlag herbeiführen. Anstoß für dieses Oberpfalz-Derby ist um 19 Uhr.

Morgen, 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II DJK Ammerthal Ammerthal 19:00 live PUSH



„Ammerthal ist nicht der typische Aufsteiger“, wirft Eibl einen Blick auf den Gegner bei seiner persönlichen Heimpremiere. „Sie haben viele Spieler in ihren Reihen, die schon jahrelang in der Bayernliga ihre Qualität bewiesen haben. Eine sehr spielstarke Mannschaft.“ Den Fokus richtet Eibl aber auf die eigene Mannschaft und die eigene Leistung: „Unabhängig vom Gegner wollen wir unser Spiel durchziehen, wollen an die gute Leistung gegen Bamberg anknüpfen und die drei Punkte bei uns zuhause lassen.“ Dank des zweiten Saisonsiegs konnte sich die Jahn-U21 zuletzt etwas freischwimmen in der Tabelle und auf Platz elf vorrücken. Die bisherige Bilanz bei Heimspielen ist ausgeglichen (1/1/1) und soll nun ins Positive kippen. Personell steht dem Regensburger Trainerteam nach jetzigem Stand der gleiche Kader wie beim letzten Spiel zur Verfügung. Erfreulich: Christian Koch ist nach langer Verletzungspause wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. „Er hinterlässt wirklich einen guten Eindruck und wird sicherlich in den nächsten Spielen wieder in den Kader rücken.“



Zwei 1:3-Heimniederlagen gegen Fortuna Regensburg und im Derby gegen Gebenbach. Dazwischen ein 1:1 in Stadeln. Die DJK Ammerthal wartet seit drei Spielen auf einen Dreier. Mit identischer Zwischenbilanz wie der SSV Jahn II reisen die Grün-Weißen in die Bezirkshauptstadt. DJK-Coach Tobias Rösl unterstreicht im Vorfeld die Wichtigkeit dieser Partie: „Im Spiel gegen Regensburg geht es bereits um wichtige Punkte, nachdem wir drei Heimspiele hintereinander verloren haben. Wir stehen vor einer richtungsweisenden Aufgabe: Wir dürfen uns nicht frühzeitig in der Gefahrenzone befinden. Dafür müssen wir uns intensiver an das Tempo und die Bereitschaft, die in der Bayernliga gefordert wird, gewöhnen. Kleine Fehler, die in der vergangenen Saison noch verziehen wurden, werden gnadenlos bestraft – das haben wir aus eigener Erfahrung zu oft schon zugelassen.“ Jene Fehler gilt es tunlichst zu vermeiden gegen die gutausgebildeten Jahn-Talente. „Der Lernprozess muss schnell erfolgen“, betont Rösl und gibt folgende Marschroute für Donnerstagabend vor: „Wir wollen fokussiert auftreten, defensiv stabil stehen und unsere Torchancen konsequent nutzen, um die Weichen für die kommenden Aufgaben zu stellen.“ Malik Pankey (Muskelfaser) und Michael Janner (Außenband) sind noch verletzt und fehlen den Gästen.