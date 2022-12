»Nicht der richtige Schritt«: Quecken-Abgang nach nur sechs Monaten Lukas Schmittschmitt, im Sommer vom FC Eintracht Bamberg gekommen, verlässt den SC Eltersdorf in Richtung FC Oberhaid

Trainer Bernd Eigner: "Wir waren sehr froh, dass sich Lukas für uns entschieden hatte, weil er ein Spieler ist, den man aufgrund seiner Qualität, aber auch seiner Einstellung sehr gerne in der Mannschaft hat. Leider hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, die ihn zurückgeworfen haben. Und als er wieder fit war, hatten wir eine Siegesserie, sodass er nicht so richtig zum Zug kam. Letztlich kam Lukas auf uns zu und bat in einem offenen Gespräch um Freigabe, da der Aufwand für ihn zu hoch war. Sehr schade, aber nachvollziehbar. Alles Gute für Lukas!"

Lukas Schmittschmitt: "Aufgrund einer Verletzungsserie Anfang des Jahres sowie der Enttäuschung des Nichtaufstiegs mit FC Eintracht Bamberg habe ich eine neue Herausforderung gesucht. Diese hatte ich nach Gesprächen mit den Verantwortlichen in Eltersdorf gefunden. Leider konnte ich relativ schnell feststellen, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht der richtige Schritt war und unter anderen persönliche Gründe die Situation noch schwieriger gemacht haben. Dennoch habe ich viele nette neue Leute im und um den Verein kennengelernt. Mit meinem neuen Verein FC Oberhaid möchte ich den Spaß am Fußball zurückgewinnen und das Ziel Aufstieg in die Landesliga ermöglichen. Im Sommer möchte ich dennoch wieder in einer höheren Liga angreifen. Ich wünsche dem SC Eltersdorf alles Gute für den weiteren Verlauf."