Nicht der gleiche Maßstab

Auch wenn Dörbach auf gewohntem Geläuf ab Spielbeginn optisch überlegen war half der TuS bei den Gegentreffern nicht unwesentlich mit. 10. Minute, Fehlpass in Plattens Spielaufbau, Steilpass auf Bemsch der links davoneilt. Seine Hereingabe verwandelt Schottler aus 9 Metern zum 1:0. Auch beim 2:0 nach 18 Minuten half man etwas mit. Ein Eckball wird von einem Plattener Spieler verlängert, am langen Pfosten steht Gilz völlig frei und köpft ein. Etwas später bewahrt uns Graf noch bei einem Schuss aus dem Rückraum vor einem 3:0. Erste Aktion von Platten in der 36. Minute durch Störtz aus spitzem Winkel, aber kein Problem für Lützig.

Nach der Pause zeigte sich Platten zunächst etwas besser in der Partie und war zumindest enger an den Gegenspielern. Doch auch dies half nach 54 Minuten nicht als Kohlei eine blitzschnelle Kombination zum 3:0 abschließen konnte. 66. Minute, wieder schnell kombiniert von Dörbach, Pass von der Grundlinie in den Rückraum, dort kommt Gheorghita an den Ball und vollstreckt zum 4:0. Bei Dörbach klappte nun alles. Zwei Minuten später, Schmitt versenkt einen flachen Schuss aus 25 Metern im linken unteren Eck. Den Endstand markierte Krimmel in der 87. Minute, nachdem er sich durch Plattens Verteidigung getankt hatte und einschieben konnte.

Dörbach war sicherlich heute eine Nummer zu groß für den TuS. Die Gastgeber kombinierten gut und spielten ihre Angriffe stark aus. Das tabellarisch wichtigere Spiel findet für Platten am kommenden Sonntaggegen Hetzerath II statt. Dann hoffentlich wieder mit stärkerer Personaldecke und einem erfreulicheren Ergebnis.