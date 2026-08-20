"Nicht den Kopf in den Sand stecken" Regionalliga Südwest +++ Der VfR Mannheim empfängt am Samstag Heilbronn-Freiberg von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Am Samstag nehmemn die Rasenspieler (weiß) den ersten Dreier fest ins Visier. – Foto: Michael Buchholz

Sechs Tage nach dem ersten Heimspiel dürfen die Regionalliga-Fußballer des VfR Mannheim direkt wieder zuhause antreten. Gegen den SGV Heilbronn-Freiberg könnte es jedoch schwieriger kaum sein was die Vorzeichen betrifft. Der Tabellenführer steht nach Spieltagen bei 8:0 Toren. Anpfiff im Rhein-Neckar-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.

"Es gibt nur Kracher in der Regionalliga", sagte VfR-Trainer Marcel Abele unlängst und der Spielplan seiner Mannschaft unterstreicht diese Einschätzung. Nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Eintracht Trier, als der entscheidende Gegentreffer erst in der Nachspielzeit fiel, sah sich Abele mit seiner vorherigen Einschätzung abermals bestätigt, "auf diesem Niveau hast du jede Woche 50:50-Spiele, die richtige Abnutzungskämpfe sind." Mit Heilbronn-Freiberg kommt nun einer der großen Favoriten, wenn nicht gar der Topfavorit auf die diesjährige Meisterschaft. Vergangene Runde scheiterte die Elf von Kushtrim Lushtaku nach einer starken Vorrunde spät am Aufstieg, nun erfolgte der Zusammenschluss mit Heilbronn, womit die Weichen für Profifußball geschaffen wurden. Über kurz oder lang soll der Weg in die 3. Liga führen.

Verstecken müssen sich die Rasenspieler aber keineswegs. Mit ein wenig mehr Spielglück in den ersten beiden Partien könnten jetzt ohne weiteres vier Punkte statt einem Zähler als Ertrag stehen. "Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken und setzen am Samstag alles daran den Dreier bei uns zu behalten", sagt Mario Vrančić und ergänzt, "die Freiberger können auch mal Punkte liegenlassen." Für den VfR-Sportdirektor gibt es nichts zu meckern am strammen Auftaktprogramm gegen allesamt etablierte Regionalligisten. Er konstatiert: "Das ist eben so. Am Ende der Runde musst du ohnehin gegen jeden zweimal antreten."