„Nicht das, was wir uns vorgestellt haben“

13 Spiele, 17 Punkte und Platz acht – das ist die aktuelle Bilanz des FC Traben-Trarbach in der Kreisliga B 15. Es ist eine Bilanz, mit der Thomas Melcher nicht zufrieden sein kann. Er nennt Gründe für das bislang durchwachsene Abschneiden: „Unser Kader ist sowieso schon recht klein, sodass Spieler wie Manfred Beringer, Marcel Henschel oder Kim Heinrich reaktiviert werden mussten. Mit Dominik Weiland, Jonas Hausener und Connor Metzger fehlen uns seit Wochen wichtige Stützen.“ Zuletzt erwischte es mit den verletzten Tim Eckstein und Vincenzo Corell auch noch die besten Torschützen des Teams. „Wir spielen momentan ohne nominellen Stürmer“, berichtet Melcher.