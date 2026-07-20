»Nicht das schönste Los« für Weiden – Fortuna mit Wut im Bauch Bayernliga Nord, 1. Spieltag - Dienstag: Wasserwerkler spielen in Burgebrach gegen Eintracht Bamberg +++ Nach dem Pokalaus: Regensburger wollen es in Neudrossenfeld besser machen von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Für Neuzugang Paul Gebhard und die SpVgg SV Weiden hängen die (Auswärts-)Trauben am Dienstagabend hoch. – Foto: Jonas Löffler

Aufgrund des Verbandspokals ist der 1. Spieltag in der Bayernliga Nord terminlich „zerfledert“. Für ein Duo aus der Oberpfalz geht es erst am morgigen Dienstagabend erstmals um Punkte. Beide Teams müssen zunächst ihre Koffer packen. Vor einer hohen Hürde steht die SpVgg SV Weiden, die in Burgebrach gegen den Ex-Regionalligisten FC Eintracht Bamberg antritt. Positive Erinnerungen hat der SV Fortuna an seinen Auftaktgegner. Die Regensburger sind beim TSV Neudrossenfeld gefordert. Die Vorberichte:

Morgen, 18:30 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 18:30 PUSH



Das Spielglück auf ihrer Seite hatte die SpVgg SV Weiden am Wochenende. Beim Pokalspiel in Ammerthal wurden die Wasserwerkler vom Gegner förmlich am Leben gelassen. Am Ende machten sie sich den Chancenwucher des Ligakonkurrenten zunutze, drehten das Spiel und zogen in die zweite Runde des Verbandspokals ein. „Ich glaube, dass wir für die nächsten Wochen unser Glück erstmal aufgebraucht haben“, musste auch Weidens Chefcoach Michael Riester gestehen. Trotzdem „nehmen wir den Sieg dankend mit“. Das Weiterkommen im Pokal dürfte für Weiden – egal wie es zustande kam – dennoch ein Mutmacher für die kommenden Aufgaben in der Bayernliga sein.



Und da wartet auf Zeitler, Behnke & Co. zum Ligastart gleich mal ein echter Prüfstein. Am Dienstag geht es auf Reisen, Gegner ist der Vorjahresfünfte FC Eintracht Bamberg. Ausgetragen wird die Partie in Burgebrach. „Auswärts gegen die Eintracht aus Bamberg zu starten, ist sicherlich nicht das schönste Los“, findet Riester. „Ich zähle sie in dieser Saison in die enge Auswahl der Favoriten.“ In den Vorbereitungsspielen inklusive des ersten Pflichtspiels blieb Weiden ungeschlagen. Riester hofft, dass das seinen Spielern Auftrieb gibt: „Auch wir haben viel Selbstvertrauen durch unsere Ungeschlagen-Serie bis dato – und wollen das auch bleiben.“ Sprich: Ziel ist es, am ersten Spieltag mindestens den obligatorischen Auswärtspunkt einzusacken. Für dieses Vorhaben steht den Gästen, bis auf den weiter verletzten Martin Ruda, der komplette Kader zur Verfügung.







In einer Enttäuschung endete das zurückliegende Pokal-Wochenende für den SV Fortuna. Die Regensburger mussten sich dem Landesligisten TSV Seebach mit 1:2 geschlagen geben, womit die Pokalreise frühzeitig endet. Vor allem an der Chancenauswertung haperte es. Entsprechend lauten die Forderungen von Fortuna-Trainer Arber Morina für den Punktspielauftakt: „Wir müssen zusehen, den betriebenen Aufwand und die Tormöglichkeiten effizienter zu nutzen. Zum Auftakt gilt es vieles besser zu machen“, betont Morina vor dem Auswärtstrip zum TSV Neudrossenfeld. Die Bayreuther Vorstädter sind eine Art Lieblingsgegner der Domstädter. Von den bisher sechs Duellen gewann Fortuna fünf und verlor keine einziges. Das Team von Coach Andreas Baumer schloss die Vorsaison auf Platz elf ab. „Auch wenn wir am Ende siegreich waren, waren es doch immer intensive Spiele“, ruft sich Morina die bisherigen Aufeinandertreffen in Erinnerung. Er glaubt: „Diesmal wird's noch schwieriger. Am ersten Spieltag werden sie topmotiviert und gut eingestellt sein.“



Von den Seinen erwartet Morina „keinen Hurra-Fußball“. Vielmehr sei entscheidend, „mit Leidenschaft das eigene Tor zu verteidigen und die sich bietenden Möglichkeiten entschlossen und kaltschnäuzig zu nutzen, um dann hoffentlich als Sieger vom Platz zu gehen“. Zudem hofft das Fortuna-Urgestein, dass seine Spieler durch das Pokal-Aus eine gewisse Portion Wut im Bauch mit nach Neudrossenfeld nehmen. „Anders als in Seebach, muss die Siegermentalität diesmal von der ersten bis zur letzten Minute zu spüren sein.“ Im Vergleich zum Samstag kehrt Tobias Kordick in den Kader zurück. Der Neuzugang wird wohl sein Pflichtspieldebüt für Fortuna geben. Auf der Kippe steht der Einsatz des am Knöchel angeschlagenen Julian Ziegler. Ansonsten dürften nur die üblichen Langzeitverletzten ausfallen.



