„Nicht das gespielt, was wir können“ – Olchings Coach warnt vor Schlendrian

Die Ergebnisse stimmen beim SC Olching. Mit der Leistung war Coach Felix Mayer zuletzt nicht ganz zufrieden. Das soll sich gegen Untermenzing ändern.

Olching – Nach drei Spieltagen in der Bezirksliga Süd ist die Weste des SC Olching noch nahezu blütenweiß. Drei Spiele, drei Siege, 9:1 Tore. Die Bilanz liest sich grundsätzlich gut. Zu erwarten war dieser Topstart nach dem Abstieg nicht unbedingt. Vor dem Heimspiel gegen den SV Untermenzing am Mittwoch, 18.15 Uhr, wurde trotzdem Tacheles geredet beim Landesliga-Absteiger.

Stein des Anstoßes war die Art und Weise, wie der Sieg in Raisting zustande kam. „In den ersten 70 Minuten haben wir nicht das gespielt, was wir können. Das haben wir klar angesprochen“, meinte Trainer Felix Mayer. Erst in der Schlussphase des Spiels verwandelte der SCO einen 0:1-Rückstand noch in einen späten 2:1-Auswärtssieg.

Gegen Untermenzing erwartet der 30-Jährige daher „von Beginn eine konzentrierte Leistung“. Ein Selbstläufer wird das Duell gegen das Team aus dem Münchner Westen jedenfalls nicht. Mayer: „Ich erwarte einen körperlichen, robusten und zweikampfstarken Gegner.“ Auch wenn die Mannschaft von Trainer Nico Formella aktuell noch im Tabellenkeller steht, geht Mayer davon aus, dass „sie auf Strecke ihre Punkte machen werden.“

Die Gäste stiegen vor zwei Jahren aus der Kreisliga auf, in der vergangenen Saison erreichte das Formella-Team den fünften Platz in der Bezirksliga Nord. Zu dieser Saison folgte der Wechsel in die Süd-Staffel. Hier ist man noch nicht so richtig angekommen. Nach vier Spieltagen stehen drei Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. (Dirk Schiffner)