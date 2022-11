Nicht das Ende der Fahnenstange Als Schiedsrichter erlebte Benjamin Strebinger einen steilen Aufstieg. Im Porträt erzählt er, dass die Oberliga nicht das Ende der Fahnenstange sein soll.

Bericht von Hartmut Gerlach

Wenn freundschaftliche Vergleiche zwischen Altherren-Mannschaften geplant sind, dann suchen die Teams gern einen älteren Schiedsrichter. Auch wenn es bei manchen Begegnungen dieser Altersklassen durchaus zur Sache geht. Ungewöhnlich ist allerdings, dass schon ein 13-Jähriger solche Spiele pfeift, besser gesagt, gepfiffen hat. Denn das war exakt das Alter von Benjamin Strebinger, als er erstmals die Trillerpfeife betätigte. Auf dem Sportplatz in Waldau sprachen ihn die Oldies, die ohne Unparteiischen da standen, an und schon war der Referee Strebinger, damals noch ganz ohne Ausbildung, „geboren“.

Der gebürtige Hildburghäusener und in Waldau groß gewordene Benjamin hatte sich da schon längst ob seiner sportlichen Aktivitäten und Erfolge im Gymnasium einen Namen gemacht. In nicht wenigen Ergebnislisten unterschiedlichster Wettkämpfe oder auch in den Medien tauchte sein Name auf. Dass wir ihn mit diesem Porträt aber als Unparteiischer in den Mittelpunkt rücken, hat mit seiner Auszeichnung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als „Nachwuchsschiedsrichter des Jahres im DFB“ zu tun.

Der Sport hat den Südthüringer schon immer beschäftigt. Bis zum 12.. Lebensjahr war es der Langlauf in Masserberg. Doch die Anforderungen wurden immer intensiver und so wandte er sich dem Fußball zu. Beim SV Grün-Weiß Waldau hat er bis zu den A-Junioren gespielt, wobei er sich mit 17 entschied, „auf die andere Seite des Feldes“ zu wechseln. „Ich war der Meinung, dass ich als Schiedsrichter mehr erreichen könnte“, erklärt er diesen Schritt. Nicht nur für diese Seite seines Lebens hat Benjamin Strebinger klare Vorstellungen. Denn nach dem erfolgreichen Abitur begann er in Erfurt, wo er mittlerweile im Zentrum wohnt, ein Lehramtsstudium für Regelschulen in den Fächern Wirtschaft/Recht/Technik und Sport. Alles Fächer, mit denen er an fast jeder Schule des Freistaates mit weit geöffneten Armen empfangen wird und mit denen er auch Werken oder Informatik unterrichten könnte. Noch ist es nicht ganz soweit, aber nach Bachelor - und Masterabschluss will er 2025 als Referendar vor Schülern stehen. Gern würde er das in seiner Südthüringer Heimat tun.

Steiler Aufstieg

Nach der erfolgreichen Premiere bei den Alten Herren kam man im Verein 2014 auf ihn zu und fragte an, ob er nicht eine Schiedsrichterausbildung absolvieren wolle. Er stimmte zu, selbst wenn sich seine Motivation damals zunächst einmal in Grenzen hielt. Als er 2015 dann die ersten Spiele in der Kreisliga leitete, spürte Benjamin, dass er ganz gut klar kam. Schon 2018 war er in der Landesklasse des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) angekommen, ein Jahr später hatte er die höchste Leistungsklasse im TFV, die Thüringenliga, erreicht. Dass es nur fünf oder sechs Partien in dieser Liga wurden, hängt natürlich auch mit der Pandemie zusammen. Wichtig für seine Entwicklung sei auch seine Teilnahme an den Lehrgängen der TFV-Fördergruppe „Rennsteiger“ von 2017 bis 2020 gewesen, blickt er zurück. „Diese Jahre haben mich sehr geprägt und waren gewinnbringend, zumal wir mit Peter Weise und später mit Sandy Hoffmann sehr kompetente Ansprechpartner hatten. Ich habe bei jeder Qualifizierung viel dazu gelernt.“