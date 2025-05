„Nicht clever gespielt“: FC Kochelsee Schlehdorf steigt nach Niederlage gegen SV Uffing ab

Die Art und Weise der Pleite war ein Spiegelbild ihrer gesamten Kreisklassensaison.

Die Gastgeber waren ein wenig dominanter, nach 25 Minuten eilte Nicolas Reising alleine auf FC-Keeper Albin Sefaj zu, scheiterte aber an der starken Fußabwehr des Schlussmanns. Doch auch die Schlehdorfer waren nicht gewillt, ihren Abgesang einfach so hinzunehmen. Uffings Torwart Lucas Stegemann musste zweimal gegen Michael Schratt retten. „Bei den Kontern haben wir fast schon um das Gegentor gebettelt“, sagte SVU-Kapitän Christoph Seidl. Nach 31 Minuten war es dann so weit. Ein weiterer Angriff rollte über die linke Seite, in der Mitte wurde Yuri Schindler bedient – das 1:0 für die Schlehdorfer.