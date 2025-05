Nicht chancenlos nach Brühl

Eigentlich ist nichts drin, aber genau darin liegt die Chance. Die SG Kirchardt gastiert am Sonntag beim FV 1918 Brühl (Anpfiff, 15 Uhr).

Mut macht obendrein das Hinspiel, als die Kirchardter extrem unglücklich mit 1:2 verloren haben. Ende Oktober waren sie dennoch die bessere Mannschaft, was im Nachgang auch die Verantwortlichen der Brühler bestätigt haben. Den Endstand kassierte die SG nach großem Kampf per Strafstoß in der Nachspielzeit. Nun steht für beide sehr viel auf dem Spiel. Die Mannheimer befinden sich mittendrin im Aufstiegskampf, während die Kirchardter einen Überraschungserfolg im Abstiegskampf herbeisehnen.

"Wir haben gegen jeden Gegner unsere guten Phasen", sagt Denis Schwager. Der SG-Trainer gibt sich damit aber nicht zufrieden, "schließlich benötigen wir gegen eine Mannschaft wie Brühl 90 richtig gute Minuten, um etwas mitzunehmen."