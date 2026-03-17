Nicht belohnt trotz Überzahl

– Foto: © 1. SC 1911 Heiligenstad

Vor 380 Zuschauern im Gesundbrunnen unterlag die Heimelf den Sachsen am Ende knapp mit 1:2 (0:1) – und das, obwohl die Blau-Weißen nach einer Roten Karte für die Gäste mehr als 50 Minuten in Überzahl spielten. Am Ende blieb vor allem eines zurück: die Enttäuschung darüber, dass sich die Mannschaft für ihren Einsatz nicht belohnen konnte.

Früher Rückschlag nach eigenem Freistoß Die Partie begann für den SCH eigentlich ordentlich. Die Blau-Weißen hielten gegen den Tabellenvierten und letztjährigen Regionalligisten aus Plauen gut dagegen und versuchten, mutig nach vorne zu spielen. Doch nach einer eigenen Standardsituation schlugen die Gäste eiskalt zu. Ein Freistoß wurde von Plauen abgefangen, der folgende Konter rollte über das Feld und Tyron Leon Haake war am Ende zur Stelle. Aus kurzer Distanz traf er in der 30. Minute zum 0:1 für die Vogtländer – ein bitterer Nackenschlag für die Hausherren.

Rote Karte bringt Überzahl für den SCH Kurz vor der Pause dann die Szene, die das Spiel eigentlich hätte drehen können. Moritz Ruprecht brach nach einem starken Angriff durch. Plauens Innenverteidiger Eric Tavares Ganime Bastos konnte ihn nur noch per Notbremse stoppen – Rote Karte in der 38. Minute. Plauen musste fortan mit zehn Mann weiterspielen und der SCH hatte plötzlich die große Chance, das Spiel in Überzahl zu drehen. Auf dem Rasen entwickelte sich jedoch kein dauerhafter Druck, auch wenn die Blau-Weißen immer wieder den Weg nach vorne suchten. Joker stechen: Gümpel gleicht per Flugkopfball aus Mit zunehmender Spielzeit wurde der SCH mutiger. Trainer Benedikt Seipel brachte frische Kräfte – und diese sorgten tatsächlich für den ersehnten Ausgleich. Maximilian Lerch chippte den Ball in der 78. Minute gefühlvoll in den Strafraum, wo Leon Gümpel, der ebenfalls kurz zuvor eingewechselt worden war, zum Flugkopfball ansetzte. Der Ball schlug im Netz ein – 1:1 am Gesundbrunnen, und plötzlich war wieder alles möglich. Die Hoffnung auf den dritten Heimsieg der Saison lebte.