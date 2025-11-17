"Nicht belohnt" - Schüttorf bekommt den Ball nicht im Tor unter

Der FC Schüttorf 09 hat beim SC Melle eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen müssen – und zeigte dabei erneut ein Muster, das sich in den vergangenen Wochen bemerkbar macht. Schon früh gerieten die Grafschafter ins Hintertreffen: Maurice Poerschke traf in der 7. Minute nach einem Angriff über die linke Seite zur Meller Führung. Der Treffer sollte am Ende das einzige Tor des Tages bleiben.

Schüttorf tat sich wie zuletzt schwer, in die Partie zu finden. „Wir kommen nicht so in die erste Halbzeit rein, wie wir es brauchen, um unser Spiel aufzuziehen,“ erklärte Co-Trainer Dennis Große-Vennekate. Melle verteidigte stabil, während die Gäste im letzten Drittel kaum Durchschlagskraft erzeugen konnten.

Nach der Pause präsentierte sich Schüttorf dann wie verwandelt. Mit deutlich höherem Tempo und aggressiverem Anlaufen drängte der FC das Heimteam tief in die eigene Hälfte. Spätestens nach der Gelb-Roten Karte gegen Melles Mika Winkel (71.) spielte Schüttorf fast ausschließlich in Richtung des gegnerischen Tors. Chancen waren in dieser Phase reichlich vorhanden, doch die Kaltschnäuzigkeit fehlte.

Große-Vennekate zeigte sich trotz der Enttäuschung überzeugt, dass seine Mannschaft das Potenzial hat, solche Spiele zu drehen – wenn sie konstanter auftritt: „Wir haben mehrere richtig gute Möglichkeiten, belohnen uns aber nicht. Auch in Überzahl schaffen wir es nicht, den entscheidenden Treffer zu setzen. Unterm Strich ist es gerade auffällig, dass wir uns in Spiele zu spät reinarbeiten. Wenn wir diesen Schritt früher machen, holen wir aus solchen Partien Punkte.“