„Nicht bei uns, nicht mit uns“: Spätes Remis bei Wendessen

Über weite Strecken war die Begegnung von wenigen Torchancen und viel Leerlauf geprägt. „Das war ein Spiel mit sehr, sehr, sehr wenig Highlights“, sagte Pascal Gos nach dem Schlusspfiff. Sowohl der SV Wendessen als auch der SC Gitter kamen nur selten zu klaren Offensivaktionen. „Wenn man sich das angeguckt hat, dann wäre die Schlussfolgerung eigentlich gewesen, dass das Ding 0:0 ausgehen muss.“

Die Gäste aus Gitter versuchten es vor allem mit Distanzschüssen. „Gitter hatte ab und zu mal einen Schuss aus der zweiten Reihe, der dann übers Tor geflogen ist“, sagte Gos. Auch Wendessen blieb offensiv weitgehend ungefährlich. „Wir hatten auch relativ wenig Möglichkeiten bis keine.“

Die größte Gelegenheit der ersten Halbzeit bot sich dem SC Gitter per Elfmeter. Wendessens Torwart Hölemann parierte jedoch den Strafstoß und hielt das 0:0 fest. „Somit konnten wir das 0:0 in die Halbzeit mitnehmen“, sagte Gos. Für die zweite Hälfte hatte sich der Gastgeber nach eigener Aussage mehr vorgenommen: „Wir wollten eine Schippe draufpacken.“

Stattdessen geriet der SV Wendessen früh nach dem Seitenwechsel personell in Schwierigkeiten. Die Gastgeber sahen eine glatte Rote Karte und mussten lange in Unterzahl spielen. Pascal Gos stellte die Entscheidung des Schiedsrichters allerdings infrage. „Ich habe es selber nicht gesehen, aber die einstimmige Meinung war, dass es keine rote Karte war. Dass da irgendwie etwas unterstellt worden ist, was nicht der Fall war.“

Der Trainer kündigte an, die Szene noch einmal überprüfen zu wollen. „Das Gute ist, dass bei uns die Spiele immer aufgezeichnet werden. Ich werde mir das nochmal angucken und im Zweifel werden wir das dann auch hinschicken, damit die Strafe noch ein bisschen milder ausfällt.“ Besonders überrascht zeigte sich Gos über den Platzverweis auch deshalb, weil der betroffene Spieler intern nicht als auffällig gelte: „Der Spieler ist jetzt kein Hitzkopf oder irgendwas, der Tätlichkeiten verursacht.“

Trotz der langen Unterzahl blieb das Spiel weiterhin arm an klaren Möglichkeiten. „Wir haben dann die Null gehalten. Gitter hatte auch nicht wirklich viel Zwingendes“, sagte Gos. Kurz vor Schluss dezimierten sich dann auch die Gäste, die zusätzlich eine Gelb-Rote Karte hinnehmen mussten. „Somit waren es zehn gegen zehn.“

Die Schlussphase brachte schließlich doch noch die beiden Treffer der Partie. Nach einer Standardsituation für den SV Wendessen lief der SC Gitter einen Konter sauber aus und ging durch Roman Heneha in der 90. Minute mit 1:0 in Führung. „Eckball für uns, Konter, boom 1:0 für Gitter“, beschrieb Gos die Szene kurz und knackig.

Die Gastgeber antworteten jedoch unmittelbar. „Normalerweise geht das Spiel dann 1:0 aus. Aber nicht bei uns, nicht mit uns.“ Praktisch mit der letzten Aktion kam Wendessen noch zum Ausgleich. „Freistoß, Flanke, Kopfball, Tor, 1:1“, sagte Gos über den Treffer von Nico Kowalski in der Nachspielzeit.

Entsprechend unterschiedlich fühlte sich das Remis aus Sicht der Gastgeber an. „So ein 1:1, wenn du es in der letzten Minute machst, fühlt sich natürlich anders an, als wenn du es kassierst“, sagte Gos. Insgesamt bewertete der Trainer die Punkteteilung dennoch als leistungsgerecht: „Es ist eine gerechte Punkteverteilung. Beide Mannschaften haben es versucht, hatten aber auch nicht wirklich viel Zwingendes. Von daher geht das Unentschieden in Ordnung.“

Durch das Remis bleibt der SC Gitter Tabellen­siebter und hat nun 38 Punkte auf dem Konto. Der SV Wendessen folgt mit 37 Punkten direkt dahinter auf Rang neun.

Für Wendessen geht es am kommenden Sonntag bei der FG Vienenburg-Wiedelah weiter. Der SC Gitter trifft zeitgleich auf den Goslarer SC 08.