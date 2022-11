Nicht aus dem Konzept zu bringen: Rotter Frauen untermauern ihre Ansprüche gegen Oberau Top-Angreiferin und Spielführerin Rapp ohne Einsatz

In der Bezirksliga haben die Damen des TSV Rott durch einen Heimsieg gegen den FC Oberau ihre starke Hinrunde eindrucksvoll abgeschlossen.

Rott – Es war der würdige Jahresabschluss einer überragenden Hinrunde in der Bezirksliga: Mit dem 4:2 (3:2)-Heimsieg gegen den FC Oberau untermauerten die Frauen des TSV Rott/Lech ihre Ansprüche auf eine Top-Platzierung. Im Moment belegt der TSV (10 Spiele/22 Punkte) Rang zwei hinter Untermenzing (10 Spiele/24 Punkte). Am kommenden Wochenende können die Rotterinnen allerdings von der SG Röhrmoos/Schwabhausen (8 Spiele/19 Punkte) noch eingeholt werden.

Auch ohne Sabrina Rapp, Spielführerin und mit elf Treffern die zweitbeste Torschützin der Bezirksliga 2, bewies Rott seine Offensivqualitäten. Herausragend war Heike Socher, der ein Dreierpack gelang. Nach nervösem Start beider Teams und einer ausgeglichenen ersten Viertelstunde gelang Socher nach sehenswerten Dribbling das 1:0 für den TSV (15.). Zehn Minuten später war es erneut Socher, die einen schwachen Moment der zu weit vor ihrem Kasten positionierten Oberauer Torhüterin ausnutzte und auf 2:0 erhöhte. Doch bereits im Gegenzug gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Davon ließ sich Rott aber nicht beirren. Daniela Hofmann nutzte nach einer Flanke von Veronika Vogl ein Durcheinander im Oberauer Strafraum und staubte zum 3:1 ab (31.). Kurz vor der Pause verkürzte der FC auf 2:3 (42.).

Nach dem Seitenwechsel drängte Oberau auf den Ausgleich und probierte es immer wieder mit langen Bällen, jedoch ohne Erfolg. Auf der anderen Seite starteten auch die Rotter Kickerinnen weitere Angriffe. Mit einem Flachschuss von der Strafraumecke erhöhte Socher mit ihrem dritten Treffer an diesem Tag auf 4:2 (66.). Die Oberauerinnen waren daraufhin reichlich frustriert: Sie begingen in der Folge laut TSV-Spielerin Sophia Stangl „viele taktische Fouls“ und Meckereien. Die Gastgeberinnen „ließen sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen“, so Stangl. (ssc)