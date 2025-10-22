»Nicht auf einer Wellenlänge«: Röhrnbach entlässt Gaisbauer

"Nachdem wir merkten, das sich Trainer und einige Spieler nicht auf einer Wellenlänge befanden, haben wir mit Stefan ein offenes Gespräch gesucht und das Ende der Zusammenarbeit besprochen. Der SV Röhrnbach bedankt sich an dieser Stelle für seine engagierte Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute", lässt Röhrnbachs Abteilungsleiter Otto Freund in einer Medienmitteilung verlauten. Nach 14 Spielen haben Philipp, Pinker und Kameraden erst 12 Zähler auf der Habenseite und belegen nur wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber der SG Thyrnau / Kellberg keine direkten Abstiegsplatz. Aus den vergangenen fünf Partien konnte nur ein Punkt geholt und zwei Tore geschossen werden.





Bis zur Winterpause wird Tobias Lorenz die Funktion des Spielertrainers übernehmen. Unter anderem stehen in diesem Zeitraum noch Duelle gegen die unmittelbaren Abstiegsmitkonkurrenten Oberkreuzberg und Schönberg an. "In der Zwischenzeit werden sich die Verantwortlichen des SVR wieder um einen Trainer bemühen", verrät Freund. Der geschasste Stefan Gaisbauer, der mit dem TSV Mauth 2021 Kreisliga-Meister wurde, war bisher für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.





Das Restprogramm des SV Röhrnbach bis zur Winterpause:

Samstag, 25. Oktober (Anstoß: 13 Uhr) daheim gegen den SV Perlesreut

Sonntag, 2. November (14 Uhr) auswärts der SpVgg Oberkreuzberg

Samstag, 8. November (13 Uhr) daheim gegen den FC Salzweg

Samstag, 15. November (14 Uhr) daheim gegen den TSV Schönberg