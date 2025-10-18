Spielertrainer Sven Seitz (in grau) in die SF Upo erlebten im Weidener Osten einen gebrauchten Nachmittag. – Foto: Dagmar Nachtigall

»Nicht anwesend«: Weiden-Ost knöpft sich Upo vor Bezirksliga Nord, der Samstag: Ohne zu glänzen, landen die Ostler einen klaren 3:0-Heimsieg Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord Ursulapoppen Weiden-Ost

Einen klaren Ausgang fand das einzige Samstagsspiel in der Bezirksliga Nord. Der FC Weiden-Ost feierte gegen enttäuschende Sportfreunde Ursulapoppenricht einen 3:0 (2:0)-Heimsieg. Doppelpacker Noah Forster (31. und 45./Elfmeter) sowie Jonas Zeiler (85.) erzielten die Ostler-Tore. Vor dem weiteren Spieltags-Geschehen verbessert sich der FC Ost mit nun 27 Punkten vorerst auf Rang vier, während der Aufsteiger Neunter bleibt.



Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Ein verdienter Sieg, der vielleicht um ein Tor zu hoch ausfällt. Wie fanden sehr gut ins Spiel, haben hier leider nicht das 1:0 erzielt. Wichtig war, dass wir noch vor der Halbzeit in Führung gegangen sind. Diese Pausenführung war insgesamt auch verdient. Nach den zwei Auswärtsschlappen in Vohenstrauß und Raindorf muss man es der Mannschaft hoch anrechnen, dass wir so gut ins Spiel reingekommen sind. Im zweiten Durchgang haben wir es sauber runtergespielt und verdient gewonnen – ohne geglänzt zu haben. Nun müssen wir schauen, auch mal auswärts eine ähnliche Leistung abzurufen und hinten ähnlich sicher zu stehen wie heute.“



Johannes Hager (Co-Trainer SF Ursulapoppenricht): „Wir waren heute am Platz nicht anwesend und machten es dann – auch durch unsere einfachen Fehler – sehr leicht für den Gegner. Wir müssen in den nächsten Wochen ein anderes Gesicht zeigen.“