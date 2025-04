Nicht-Antritt + 46 Tore in 7 Spielen in der Bezirksliga Staffel 2

Türkgücü Gütersloh (in weiß), behauptet weiter die Tabellenführung – Foto: Zimmer

Bezirksliga Westfalen, Staffel 2, Spieltag 25: Türkgücü dominiert weiter – hinten wird der Abstiegskampf dramatisch



SV Werl-Aspe steht als erster Absteiger fest.



SC Peckeloh II tritt nicht zum Spiel bei der SpVg. Heepen an. Damit ist der rechnerische Abstieg nur noch eine Frage der Zeit (14 Punkte Rückstand auf SW Sende, bei noch fünf verbleibenden Spielen). Während Türkgücü Gütersloh den nächsten Schritt zur Meisterschaft macht und der VfB Schloß Holte weiter den Anschluss hält, spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt weiter zu.



Besonders der Kantersieg des VfR Wellensiek, sowie wichtige Dreier für den FC Gütersloh II und den SV Schwarz-Weiß Sende sorgen für neue Bewegung in der Tabelle.

SpVg. Heepen - SC Peckeloh II (nicht Antritt Gast, 2:0 Wertung für SpVg. Heepen)



SC Halle 1919 – Türkgücü Gütersloh 2:7



Türkgücü Gütersloh marschiert weiter Richtung Meisterschaft und ließ Aufsteiger SC Halle keine Chance. Nach einem frühen Rückstand drehte der Spitzenreiter auf und demonstrierte einmal mehr seine Offensivkraft.



Boris Mester, Türkgücü Gütersloh: „Hohes Ergebnis gegen einen ersatzgeschwächten Gegner. Die Jungs waren aber bis zur letzten Minute heiß auf Tore“



Halle bleibt im sicheren Mittelfeld (11 Punkte Vorsprung auf Abstiegsplatz Kastrioti Stukenbrock, bei noch fünf verbleibenden Spielen), Türkgücü hat zwei Punkte Vorsprung vor VfB Schloß Holte. Der Klassenunterschied war an diesem Tag jederzeit sichtbar.







SC Hicret Bielefeld 1998 – Spvg Steinhagen 3:4



In einem spektakulären Spiel setzte sich die Spvg Steinhagen knapp bei Hicret Bielefeld durch. Ngagne Demba Seck traf dreifach für Hicret, doch am Ende machte David Brayley in der Schlussphase den Unterschied zugunsten der Gäste.



Tobias Kreutzer, SpVg Steinhagen: „Wilde 2. Halbzeit mit dem glücklichen Ende für uns.

Wir haben viel investiert und am Ende das eine Tor mehr geschossen. Hicret hat uns definitiv alles abverlangt. Aber in Summe ist der Sieg verdient. Mit den 3 Punkten bleiben wir weiter im Aufstiegsrennen.“



Steinhagen bleibt damit im Rennen um Platz zwei, Hicret behauptet sich im sicheren Mittelfeld. Beide Teams zeigten ein sehr ansehnliches Offensivspiel.







———————————————————————— ———————————————————————— VfR Wellensiek 1951 – SV Werl-Aspe 11:1



Der VfR Wellensiek ließ dem Tabellenletzten SV Werl-Aspe keine Chance und siegte zweistellig. Florian Lotthammer (dreifach) und Patrick Noah Hertel (doppelt) ragten bei der Torflut heraus. Werl-Aspe steht nach dieser Pleite endgültig als Absteiger fest. Wellensiek behauptet Rang sieben.







Kastrioti Stukenbrock – FC Türk Sport Bielefeld 1976 2:6



Kastrioti Stukenbrock ging zweimal in Führung, brach danach aber gegen die Offensivkraft von Türk Sport völlig ein. Cem Kalkan und Furkan Ars drehten die Partie vor der Pause, anschließend erhöhten Demirayak und Yehia zum klaren Auswärtssieg. Stukenbrock bleibt tief im Abstiegskampf (und fällt sogar das erste mal wieder auf einen Abstiegsplatz, einen Punkt hinter SW Sende), Türk Sport Bielefeld festigt Platz sechs. Beide Treffer für Stukenbrock erzielte Zurkani Ajredini.







FC Gütersloh II – SuK Canlar Bielefeld 2010 4:1



FC Gütersloh II setzte mit dem souveränen Erfolg über SuK Canlar ein Ausrufezeichen im Rennen um Platz zwei. Nach dem schnellen Ausgleich der Gäste brachte ein Eigentor die Wende, ehe Lukas Acar mit einem Doppelpack alles klar machte. SuK Canlar musste sich trotz ordentlicher Ansätze klar geschlagen geben. Gütersloh II bleibt damit Vierter und wahrt die Chance auf die Aufstiegsrunde (vier Punkte Abstand auf Zweitplatzierten VfB Schloß Holte).







———————————————————————— ———————————————————————— SV Schwarz-Weiß Sende – TuS Ahmsen 1:0



Schwarz-Weiß Sende gelang im Abstiegskampf ein ganz wichtiger Sieg durch ein spätes Tor von Ziad Hadeil. In einem intensiven Spiel nutzten die Gastgeber ihre einzige klare Chance eiskalt. Ahmesen und Sende trennen nur noch drei Punkte. SW Sende rückt vorerst auf einen Nicht-Abstiegsplatz (ein Punkt vor Stukenbrock). Für beide Teams bleiben die kommenden Wochen entscheidend.







TuS Lipperreihe – VfB Schloß Holte 1:3



VfB Schloß Holte festigte Platz zwei mit einem souveränen Auswärtserfolg in Lipperreihe. Nach dem 1:1-Ausgleich durch Fabio Dueck antworteten Leon und Kevin Klippenstein mit einem Doppelschlag. Lipperreihe bleibt im vorderen Mittelfeld ohne Chancen auf ganz oben, Schloß Holte hält den Anschluss an den Spitzenreiter Türkgücü Gütersloh. Am 18.05. kommt es sogar noch zum direkten Duell.







