"Nicht als Tabellenletzter die Saison beenden"

– Foto: J.F. Fender

Am 27. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft der SV Wilhelmshaven auf Schlusslicht Lupo Martini Wolfsburg. Die Ausgangslage ist eindeutig, auch wenn beide Mannschaften unterschiedliche Restziele verfolgen.

Mit 38 Punkten aus 24 Spielen liegt Wilhelmshaven im gesicherten Mittelfeld und kann mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die Plätze vor sich wahren. Wolfsburg reist hingegen mit nur zwölf Punkten aus 26 Partien an die Nordsee und steht bereits als Absteiger fest.

Der SV Wilhelmshaven geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Lupo Martini Wolfsburg. Wenn der Tabellenachte den Tabellenletzten empfängt, sind die Rollen vor dem 27. Spieltag der Oberliga Niedersachsen eindeutig verteilt.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Wilhelmshaven verfügt über die deutlich bessere Saisonbilanz, hat zwölf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und trifft auf einen Gegner mit der schwächsten Defensive der Liga.

Der SVW kommt mit Rückenwind in die Begegnung. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 1:0 gegen den MTV Wolfenbüttel und festigte damit Rang acht. Gegen das Schlusslicht bietet sich nun die Gelegenheit, die eigene Bilanz weiter zu verbessern.

Morgen, 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh Lupo Martini Wolfsburg Lupo Martini Wolfsburg 15:00 PUSH

Bei Lupo Martini Wolfsburg bleibt die Personalsituation angespannt. Teammanager Tahar Gritli kündigte an: „Vier Spieler aus der U19 werden mit uns anreisen, weil weiterhin viele Spieler angeschlagen sind.“

Zudem fehlen zwei gesperrte Akteure. „Die Sperre von Hassan Mustapha und Athanasios Palanis wird erst Montag aufgehoben“, erklärte Gritli. Damit muss Wolfsburg erneut improvisieren – ein wiederkehrendes Thema in dieser Saison.

Trotz Abstieg keine Resignation

Obwohl der Gang in die niedrigere Liga bereits feststeht, will sich Wolfsburg nicht hängen lassen. „Auch wenn jetzt sicher ist, dass wir abgestiegen sind, wollen wir die letzten Spiele vernünftig absolvieren“, sagte Gritli.

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei weiterhin intakt: „Die Stimmung ist weiterhin gut und das wollen wir bis zum Ende beibehalten.“ Auch die lange Auswärtsfahrt nach Wilhelmshaven soll nicht ohne Ziel angetreten werden. „Bei so einer langen Anreise wollen wir versuchen, Positives mitzunehmen“, so der Teammanager.

Letzter Tabellenplatz als zusätzlicher Antrieb

Sportlich geht es für die Gäste nur noch um Schadensbegrenzung, doch ein Ziel bleibt bestehen. „Wir haben noch den Ansporn, nicht als Tabellenletzter die Saison zu beenden“, betonte Gritli.

Damit ist zumindest ein Rest an sportlicher Spannung vorhanden. Wolfsburg wird versuchen, die verbleibenden Spiele zu nutzen, um die Saison mit Haltung abzuschließen.

Für den SV Wilhelmshaven ist die Partie dennoch eine Pflichtaufgabe. Gegen einen personell geschwächten, bereits abgestiegenen Gegner wäre alles andere als ein Heimsieg überraschend.

Gleichzeitig zeigen die Aussagen aus Wolfsburg, dass der Tabellenletzte keineswegs widerstandslos auftreten will. Wilhelmshaven ist gewarnt – auch wenn die Rollen klar verteilt sind.