Nicht alltäglicher 8er-Pack von Mario Schieder

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Am Ostermontag legte der Spieler Mario Schieder vom SVE den Gästen aus Maxhütte 8 Ostereier ins Nest bzw. Netz. Mario, sonst meistens in der Ersten Mannschaft am Start, erzielte schon nach wenigen Sekunden die Führung und legte dann alle paar Minuten mit Toren nach. Im gelangen in jeder Halbzeit jeweils ein lupenreiner Hattrick, bzw. sogar ein Quattrick. Eigentlich ist Mario im Mittelfeld zu Hause, aber heute konnte er im Sturm glänzen und belohnte sich mit 8 Toren. So gelang dem SVE ein ungefährdeter 8 : 3 Sieg.