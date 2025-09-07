"Nicht alles was glänzt, ist gold" -Volkmarode gewinnt Aufsteigerduell

„In der ersten Halbzeit sind wir sehr glücklich, dass es 0:0 stand. Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen und haben die schlechteste Halbzeit gezeigt, die wir bisher in der Liga gespielt haben“, gestand RWV-Trainer Collin Gerstung offen. Sülbeck hatte mehrere gute Gelegenheiten, scheiterte aber entweder am glänzend aufgelegten Keeper Finn Winter oder am eigenen Abschluss.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig anderes Bild. „Wir haben in der Halbzeit ein paar Dinge umgestellt, die Intensität war besser, wir haben unseren Plan umgesetzt und wieder an die Stärken angeknüpft, die wir die Woche vorher auch gezeigt haben“, so Gerstung. Mit dem ersten klaren Angriff gingen die Gastgeber durch Marvin Thurau (56.) in Führung.

Die Volkmaroder agierten nun souverän, ließen kaum noch etwas zu und nutzten ihre Chancen eiskalt. Florian Wendt (68.) erhöhte auf 2:0, nur drei Minuten später stellte erneut Thurau (71.) auf 3:0. „Heute waren wir brutal effektiv – das war zuletzt nicht unsere Stärke. Am Ende hätten wir vielleicht sogar noch vier, fünf Tore machen können“, meinte Gerstung zufrieden.

Trotz des klaren Erfolges bleibt der Trainer realistisch: „Die erste Halbzeit hat uns gezeigt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und wir noch einiges tun müssen. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit, aufgrund der Teamleistung, die nicht fußballerisch überragend war, aber vom Kampf und Einsatz gepasst hat, geht der Sieg in Ordnung.“

Für Volkmarode war es der zweite Sieg und der Aufsteiger springt auf Platz sieben. Der Saisonstart verlief äußerst gut für die Rot-Weißen.