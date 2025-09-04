Mit Ach und Krach schafften es Noel Eichinger (links) und der SSV Jahn überhaupt erst ins Pokal-Achtelfinale. – Foto: Sportfoto Zink / Oliver Gold

»Nicht alle Tage«: SSV Jahn muss im Pokal nach Ansbach Regensburger peilen gegen den Regionalligisten den Einzug ins Viertelfinale des Landespokals ein Verlinkte Inhalte Totopokal SSV Jahn Ansbach

Eine willkommene Abwechslung zum Ligaalltag, wenn man es denn so nennen will, steht für den SSV Jahn im Terminplan. Die Regensburger treten am morgigen Freitagabend bei der SpVgg Ansbach aus der Regionalliga Bayern an. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale des Bayerischen Toto-Pokals. In diesem Wettbewerb ist der Drittligist der einzig verbliebene Vertreter aus der Oberpfalz. Anstoß im Xaver-Bertsch-Sportpark ist um 19 Uhr. FuPa berichtet live und ausführlich.

Vier Spiele, vier Punkte – den Saisonstart in der 3. Liga hätten sich die Oberpfälzer sicherlich einen Tick erfolgreicher ausgemalt. Vor allem auswärts hapert es weiterhin. Das war ja schon letzte Saison das große Manko. Bei der jüngsten 0:1-Niederlage bei Viktoria Köln war die Darbietung während der ersten Halbzeit unterirdisch. „Da waren wir gedanklich gefühlt noch im Bus“, fand Coach Michael Wimmer hinterher bei Magenta markante Worte. In der zweiten Hälfte wurde es besser, das Blatt konnte der SSV allerdings nicht mehr wenden. Nach dem Spiel sagte Wimmer auf der Jahn-Homepage auch: „In dieser Liga müssen wir von Anfang an da sein. Aktuell ist es ein Auf und Ab, aber wir müssen weitermachen. Vor uns liegt noch viel Arbeit.“





Einiges an Arbeit dürfte auf die Regensburger Mannschaft auch am Freitag in Ansbach zukommen. Nichtsdestotrotz darf es nur ein Ziel geben: weiterkommen. Unwichtig ist der Pokalwettbewerb keineswegs. Denn um auch nächste Saison im DFB-Pokal mitmischen zu dürfen – was eines der Saisonziele des Jahn ist – gibt es zwei Möglichkeiten: Die Liga unter den Top Vier abschließen. Oder eben den Pokal auf Landesebene gewinnen. Eine Art Lehre dürfte dem SSV das Zweitrundenspiel gegen den Bayernligisten TSV Kornburg gewesen sein. Da kamen Eichinger, Bauer & Co. nur mit Ach und Krach weiter, gewannen 2:1. In den bisherigen Achtelfinalspielen setzte sich stets der Favorit durch. Und das soll auch so bleiben, geht es nach dem Jahn.



Jetzt hoffen sie auch bei der SpVgg Ansbach, dass sie den großen Favoriten ärgern können. Die Vorfreude aufs Pokalhighlight ist groß im Lager der Mittelfranken. Der erst 26-jährige Trainer Niklas Reutelhuber sagt im Vorfeld: „Man spielt nicht alle Tage gegen so einen Gegner. Wir haben ein Heimspiel, werden volle Hütte haben. Die Mannschaft freut sich unglaublich, gerade auch nach dem letzten Ergebnis.“ Vergangenen Freitag feierte Ansbach im Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg (3:0) den ersehnten ersten Saisonsieg in der Regionalliga Bayern. Das dürfte Auftrieb geben. Mutig will man den Profis aus Regensburg entgegentreten. „Auch ich freue mich drauf. Wir haben keinen Druck, können einfach das Spiel genießen und von Anfang an Gas geben. Und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt. Wir werden das Spiel am Freitag total genießen“, steckt Reutelhuber die Marschroute ab.