Nicht Ajax Amsterdam, sondern Ajax Eichwalde

Ajax Eichwalde 2000 ist mehr als nur ein Verein. Hinter dem in Deutschland ungewöhnlichen Namen steckt eine über 100-jährige Geschichte, geprägt von Leidenschaft, Zusammenhalt und der stetigen Weiterentwicklung des Vereins. Heiko Müller, Trainer der Fußballmannschaft, gewährt gegenüber FuPa spannende Einblicke in Historie, Gegenwart und Zukunft des Clubs.

Von holländischen Pionieren zur Marke Ajax Eichwalde Die Wurzeln des Vereins reichen weit zurück. „Gegründet wurde der Ursprungsverein 1904, damals noch als MTV Eichwalde, als Männerturnverein“, erzählt Trainer Heiko Müller. Schon damals war Sport ein wichtiger Bestandteil des Lebens in der Gemeinde. Der Name „Ajax“ kam wenig später, als tatsächlich Holländer in die Region kamen. „Sie haben den Namen schlicht mitgebracht, und daraus hat sich der SC Ajax Eichwalde gebildet“, so Müller.

Der entscheidende Schritt zur heutigen Struktur erfolgte 2014 mit der Fusion des SC Eichwalde 2000 und des SV Ajax Eichwalde. „Durch den Partnerverein, der 1998 gegründet wurde, kam der Fußball wieder zurück“, erinnert sich Müller. „Seitdem leben wir diese Tradition weiter – und das mit großem Stolz.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu Veränderungen im Vereinsleben. 1958 wurde die BSG Empor Eichwalde gegründet – allerdings ohne Fußballabteilung. „Das war dann eher der Weg des heutigen SV Schmöckwitz/Eichwalde“, erklärt Müller. Erst nach der Wende, im Jahr 1990, wurde der Name Ajax wiederbelebt. „Die Mitgliederversammlung beschloss damals die Neugründung als SV Ajax Eichwalde – aber noch ohne Fußball.“

1350 Mitglieder – ein Verein für die ganze Gemeinde

Heute ist Ajax Eichwalde 2000 ein lebendiger Verein mit 1350 Mitgliedern. „Fußballer sind davon etwa 30 aktive Spieler“, berichtet Müller. Hinzu kommt die Freizeitabteilung, die rund 40 Personen umfasst. „Unser Verein ist breit aufgestellt. Von Turnen über andere Sportarten bis hin zum Fußball – bei uns findet jeder seine Heimat.“

Diese Vielfalt sieht Müller als große Stärke. „Wir haben eine tolle Gemeinschaft, die weit über den Fußball hinausgeht. Das macht Ajax Eichwalde zu etwas Besonderem.“

Kein Kontakt nach Amsterdam – aber viel Leidenschaft vor Ort

Trotz des berühmten Namens gab es bislang keine Verbindung zum niederländischen Spitzenclub. „Kontakt zu Ajax Amsterdam gab es meiner Kenntnis nach nie“, sagt Müller. „Wäre aber sicher mal interessant.“ Für den Trainer und sein Team ist der Name trotzdem Verpflichtung. „Wir wollen attraktiven Fußball zeigen, Spaß am Spiel vermitteln und gleichzeitig Schritt für Schritt besser werden.“

Sportliche Ziele: Stabilität und nachhaltiger Aufbau

In der 1. Kreisklasse Staffel A Dahme/Fläming verfolgt Ajax Eichwalde in dieser Saison klare Ziele. „Das vorrangige Ziel ist es, eine Festigung der Mannschaft herzustellen und langfristig zu denken“, betont Müller. „Am Ende wird zusammengerechnet.“ Dabei steht nicht nur das Ergebnis im Fokus, sondern auch der Teamgeist. „Wir wollen, dass unsere 1. Männermannschaft eine Vorbildwirkung erzielt, sodass sich Jugendmannschaften bilden.“

Ein wachsender Kader mit Teamgeist

Der aktuelle Kader ist ein Mix aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. „Unser Kader wächst wieder, sowohl durch jüngere Spieler als auch durch Rückkehrer“, erklärt Müller. Durch den neuen Trainer wurden neue Akzente im Training geschaffen, sodass sich die Mannschaft enger bindet und zielorientiert agiert. Besonders die Stimmung im Team hebt er hervor: „Als langjähriger Trainer bin ich begeistert von der sehr guten Stimmung und Disziplin. Das sind die besten Voraussetzungen, um an taktischen Fähigkeiten zu arbeiten.“

Nachwuchsarbeit als Schlüssel für die Zukunft

Die Förderung junger Talente ist ein zentraler Baustein der Vereinsstrategie. „Schön wäre es, wenn wir durch die Vorbildwirkung der ersten Mannschaft den Nachwuchs motivieren, selbst aktiv zu werden“, so Müller. Langfristig soll so eine nachhaltige Basis geschaffen werden, auf der der Verein wachsen kann.

Unterstützung durch Gemeinde und Sponsoren

Auch wenn das Budget begrenzt ist, spürt Ajax Eichwalde große Unterstützung vor Ort. „Sponsoren sind eher vereinsübergreifend bei uns“, berichtet Müller. „Bei uns ist die Bäckerei Schneider aktiv, und ganz neu auch unser Trikotsponsor.“ Dennoch sieht er hier noch Potenzial: „Das Sponsoring geht wahrscheinlich noch viel besser.“

Besonders lobt Müller die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Die Gemeinde tut, was sie kann. Sie ist wirklich sehr offen, wenn es darum geht, die Sportanlage zu verbessern. Gemeinsam haben wir da in den letzten Jahren ordentlich was bewegt.“ Ein großes Ziel steht jedoch noch aus: „Wir haben einen fertigen Entwurf eines neuen Funktionshauses in der Schublade. Wenn wir irgendwo zwei Millionen Euro finden, muss nur noch gebaut werden.“

Persönliche Bindung und Motivation

Für Heiko Müller ist Ajax Eichwalde nicht nur ein Verein, sondern eine Herzensangelegenheit. „Da ich ein alter Eichwalder und Schulzendorfer bin, habe ich eine besondere Bindung zu den umliegenden Sportvereinen, insbesondere zu Ajax“, erzählt er. Diese Verbundenheit ist spürbar, wenn er über seine Hoffnungen für die Saison spricht: „Ich wünsche mir, dass wir uns als Team weiterentwickeln, zusammenhalten und gemeinsam etwas aufbauen, das Bestand hat.“

Ein Verein mit Tradition und Perspektive

Ajax Eichwalde 2000 vereint eine einzigartige Geschichte mit einer klaren Vision für die Zukunft. Vom ungewöhnlichen Namen bis hin zu den ehrgeizigen Plänen für den Nachwuchs und die Infrastruktur – der Verein lebt von Engagement, Leidenschaft und Zusammenhalt. „Am Ende zählt nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch das, was wir als Gemeinschaft erreichen“, fasst Müller zusammen. „Und da sind wir auf einem sehr guten Weg.“