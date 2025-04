„Nicht abheben und schön auf dem Boden bleiben“: Holzkirchen war eine harte Nuss

Sehr beeindruckend setzt sich der TSV Dorfen an der Spitze der Bezirksliga Ost fest. Mit hart erkämpften, aber verdienten 2:1-Sieg (2:0) bei Landesliga-Absteiger TuS Holzkirchen hat das Team von Andreas Hartl und Spielertrainer Gerhard Thalmaier Tabellenplatz zwei gefestigt.

Auf dem relativ kleinen Platz wehrte sich Holzkirchen 90 Minuten stark, war in der Schlussphase dem Ausgleich nahe, konnte die Niederlage vor 100 Zuschauern aber nicht abwenden.

Die Gastgeber hätten nicht unglücklicher beginnen können, denn schon nach 50 Sekunden war Torwart Maximilian Riedmüller erstmals geschlagen. Dorfens Abwehrchef Timo Lorant klärte einen weiten Miesbacher Ball zu Markus Mittermaier, der mit einem klugen Pass in die Tiefe Alois Eberle auf die Reise schickte. Der Toptorjäger setzte sich im Laufduell gegen Julian Dolenga und Drilon Shukaj stark durch, ließ auch Riedmüller stehen und schob zum Dorfener 1:0 (1.) ein.

Die Gäste waren gewarnt von der aufsteigenden Form der Heimelf und setzte dem hohe Laufbereitschaft und leidenschaftlichen Kampfgeist entgegen. Frühes Pressing und enge Räume ließen Holzkirchen nicht entscheidend ins Spiel kommen. So hatte Dorfen in Halbzeit eins Vorteile, allerdings ebenso wenige zwingende Torgelegenheiten wie die Gastgeber.

Eine Holzkirchener Doppelchance (21.) durch Alpay Özgül vereitelte TSV-Torwart Alexander Wolf bärenstark. Bei einem Heber (34.) von Yavuz Tenha über die TuS-Abwehr kam Leon Eicher einen Schritt zu spät. Kurz vor der Halbzeit fiel aber doch das 2:0. Einen Freistoß von rechts köpfte Tenha überlegt zum 2:0 (45.) ein. Riedmüller war erneut chancenlos.

Aus der Pause kam der TuS mit Schwung zurück. Es wurde auch ruppiger, aber im Rahmen. Schiedsrichter Andreas Klinger ließ viel laufen und kam mit sieben gelben Karten aus. Die Gastgeber setzten Dorfen immer aggressiver unter Druck und ließen dem TSV keinen Raum. Die Hartl-Elf blieb aber lauffreudig und verteidigte kollektiv giftig. Trotzdem fiel das 1:2 (61.). Dorfen konnte eine Ecke nicht entscheidend klären, der Ball kam zu Drilon Shukaj, der zentral aus 16 Metern abzog und flach links neben dem Pfosten traf – keine Chance für Wolf.

In der Schlussphase ging’s munter rauf und runter. Chancen, das Spiel zu entscheiden, boten sich Mittermaier, Eicher und Thalmaier. Ein elfmeterverdächtiges Foul (65.) im TuS-Strafraum am quirligen Eicher ließ der Schiedsrichter ungeahndet. Die TSV-Bank und Fans regten sich wohl zurecht auf, Hartls Protest war zu intensiv, er sah die gelbe Karte. Am Ende stand ein hart erkämpfter Arbeitssieg.