Nicht 5 vor 12, sondern 10 nach 12 Neue Infos kommen vom Fußball-Bezirk Enz/Murr.

Ein Aufruf der Schiedsrichtergruppe Vaihingen:



Nicht 5 vor 12, sondern 10 nach 12



Aktueller massiver Mangel an Schiedsrichter*innen führt dazu, dass es in der Rückrunde und der Saison 22/23

weitere Spielausfälle wegen fehlender Schiedsrichter*Innen geben wird.



Um diesen Umstand möglichst schnell zu beseitigen brauchen wir die uneingeschränkte Unterstützung der Vereine um SR Neulinge aus diesem Umfeld zu gewinnen und auszubilden. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass die Schiedsrichter*Innen für den jeweiligen Verein Spiele leiten, nicht für uns als Schiedsrichtergruppe.



Wir sollten gemeinsam versuchen den Spielbetrieb, soweit es geht, aufrecht zu erhalten.



Aus diesem Grund wird die Schiedsrichtergruppe Vaihingen auch in 2023 wieder einen Neulingskurs in hybrider Form, mit Präsenz- und Online-Blöcken, anbieten.



Start ist am 11.01.2023 mit dem Infoabend auf der Plattform http://www.schiedsrichter-lernen.org, danach ist der folgende Ablauf geplant:



- 21.01.2023 um 13:00 Uhr im Vereinsheim SC Hohenhaslach

- 22.01.2023 um 10:00 Uhr im Vereinsheim SC Hohenhaslach

- 24.01.2023 um 19:30 Uhr online auf der Plattform

- 26.01.2023 um 19:30 Uhr online auf der Plattform

- 28.01.2023 um 13:00 Uhr im Vereinsheim SC Hohenhaslach

- 29.01.2023 um 10:00 Uhr im Vereinsheim SC Hohenhaslach

- Prüfungstermin am 01.02.2023 um 19:30 Uhr im Vereinsheim SC Hohenhaslach



Anmeldungen bitte an:



Tobias Lauber, sr_t_lauber@web.de



oder



Eckhart Streckfuss, eckhart@streckfuss-e.de



oder über das WFV Postfach an einen der Beiden. Mitzuteilen ist dann Name, Vorname, Adresse, Alter, Telefon und Mail Adresse der interessierten Person*en.



Freundliche Grüße



Ingo Ernst

Bezirksvorsitzender

Enz/Murr

