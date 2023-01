Nibelungen Worms richtet erstmals neues Hallenturnier aus Am 21. Januar findet SAT-Hallenturnier im Bildungszentrum statt +++ Prämien für Halbfinalisten

Worms. Es ist die erste Auflage, soll aber nur der Startschuss für viele weitere Turniere sein. Am Samstag, 21. Januar, richten die Nibelungen Worms erstmalig das SAT-Hallenturnier im Bildungszentrum (BIZ) der Stadt aus. 16 Mannschaften der Region nehmen daran teil und spielen in einer Gruppenphase mit anschließender KO-Runde einen „Winter-Hallenmeister” aus.

Einnahmen gehen an das Wormser Hospiz

Ein Wormser Pendant im Sommer zu diesem Turnier ist die Wormser Stadtmeisterschaft. Und der ebenfalls erstmalig ausgetragene SAT-Cup, an dem im vergangenen Juli Wormatia Worms (Sieger), die TSG Pfeddersheim und die Nibelungen Worms teilgenommen haben.

Geht es nach dem Sportlichen Leiter der Nibelungen, Manuel Wöllner, sollen zukünftig beide dieser Veranstaltungen neben der Stadtmeisterschaft einen festen Platz im Wormser Fußball-Kalender einnehmen. „Auch das Hallenturnier soll keine Eintagsfliege sein. Wir starten damit in diesem Jahr und hoffen, dass das Event gut ankommt und in den kommenden Jahren wachsen wird.” Der Eintritt kostet die Besucher vier Euro – sämtliche Einnahmen gehen als Spende an das Wormser Hospiz.

Für das diesjährige Turnier hat Organisator Wöllner viele Vereine der Region kontaktiert. 14 Vereine aus Worms und zwei Mannschaften des eigenen Vereins haben ihre Zusage gegeben. Die Teams wurden in vier Gruppen gelost und Wöllner sagte danach zu den Chancen seiner Nibelungen: „Wir haben gute Fußballer in unseren Reihen und kicken schon seit November einmal pro Woche in der Halle. Vielleicht geht für uns also sogar was in Richtung Top vier.”

Zwar als reines Vorbereitungsturnier geplant, lohnt sich der Einzug in die finale Runde für die Vereine sogar auch monetär etwas. Die Halbfinalisten können sich über 400 (Gewinner des Turniers), 300, 200 und 100 Euro für die Mannschaftskasse freuen. Wächst die Veranstaltung wie erhofft, hält Wöllner in den kommenden Jahren auch eine Steigerung für möglich. „Wir machen das dieses Jahr und schauen, ob wir es nächstes Jahr sogar schaffen, überregionale Mannschaften für das Event zu begeistern.”

Bunt gemischtes Teilnehmerfeld

Im Wormser BIZ treten Verbandsligisten, Landesligisten, aber auch Teams aus den Kreisklassen gegeneinander ein. Die Spielzeit pro Partie beträgt zwölf Minuten. Oberligist TSG Pfeddersheim schickt seine Zweitvertretung, die eventuell von Spielern der ersten Mannschaft unterstützt wird.