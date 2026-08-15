NGZ-Prognose: Wo die Neusser Bezirksligisten landen

14. DJK Novesia Neuss Für die DJK wird es als Aufsteiger ebenfalls nicht leicht. Genauso wie Wevelinghoven hat sich auch die Novesia verstärkt. Dennoch wird, das weiß auch Trainer Darius Ferber, der Abstiegskampf zum Ligaalltag gehören. Platz 14, wo wir die Mannschaft am Ende sehen, würde Stand jetzt allerdings zum direkten Klassenverbleib reichen. Auf dem Weg dahin wären am Sonntag (15.30 Uhr) selbstredend drei Punkte daheim gegen Nievenheim enorm wichtig.

15. SV Germania Grefrath Grefrath ist nahezu unverändert, gut eingespielt und gerade erst souverän aufgestiegen. Prominentester Zugang ist Leon Borkowski, der etliche Landesliga- und Bezirksliga-Partien für Holzheim und Gnadental in den Knochen hat. Er wird der Grefrather Defensive noch mehr Stabilität geben. Zudem hat die Germania noch den Aschenplatz als Alleinstellungsmerkmal in der Hinterhand. Dennoch wird auch Grefrath nicht mehr als Favorit in die Spiele gehen wie noch in der Kreisliga A. Wir sehen den Aufsteiger am Ende auf Platz 15, was immerhin noch die Chance auf den Klassenverbleib in der Relegation mit sich brächte. Zum Start am Freitagabend (20 Uhr) in Weißenberg nicht leer auszugehen, wäre ein wichtiges Zeichen.