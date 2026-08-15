NGZ-Prognose: Wo die Neusser Bezirksligisten landen

Am Freitagabend wurde die Bezirksliga-Saison 2026/2027 angepfiffen. Erstmals seit der Saison 2022/2023 gehen wieder sieben Mannschaften aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss in der 7. Liga an den Start. Unsere Redaktion hat sich mal genau angeschaut, was sich bei den heimischen Mannschaften in der Sommerpause und in der Vorbereitung so getan hat. Aus diesen Informationen versuchen wir, eine Prognose (ohne Gewähr und mit einem Augenzwinkern) abzuleiten, auf welchen Tabellenplätzen die einzelnen Teams landen. Feststeht allerdings schon die Platzierung des SV Uedesheim. Weil kurz nach Saisonende auf den Rücktritt des Trainerteams auch der Abschied der meisten Spieler folgte und es in der kurzen Zeit nicht gelang, einen neuen Kader zusammenzustellen, kam es zum Rückzug. Damit wird der SVÜ von Beginn als 18. in der Tabelle geführt und kann für die Saison darauf in der Kreisliga A planen.
5. 1. FC Grevenbroich-Süd Die ersten beiden Saisons nach dem Aufstieg beendeten die Südstädter auf Rang sechs. Zudem erreichte das Team in beiden Jahren das Kreispokalfinale. Der 1. FC Grevenbroich-Süd steht spätestens seit der letzten Saison bei allen Gegnern auf dem Zettel. Trotz der enttäuschenden 3:4-Niederlage in der ersten Niederrheinpokalrunde, geht die Mannschaft von Christian Niebel als Favorit der Teams aus dem Rhein-Kreis an den Start.
Der Verein hat den Kader punktuell verstärkt und ist jetzt breiter aufgestellt als noch in der Vorsaison. Die Mannschaft möchte in die Top 5 und das ist nicht unrealistisch. Aufstiegshoffnungen macht sich Niebel jedoch keine. Alles andere als ein Platz in der oberen Tabellenhälfte wäre eine große Überraschung. Die Südstädter kommen als bestes Kreisteam ins Ziel. Ein echter Härtetest steht direkt am Freitagabend (19.30 Uhr) auf dem Plan, es geht zum Traditionsverein TuRU Düsseldorf, der aus der Landesliga abgestiegen ist und sich sicher ganz schnell wieder dorthin zurück möchte.
8. TSV Bayer Dormagen Der TSV Bayer Dormagen ist die Konstante in der Bezirksliga. Seit 2010 verbrachten die Dormagener nur zwei Saisons nicht in der siebhöchsten Spielklasse. Der Kader blieb zusammen. Auch Bayer hat sich vor allem in der Breite verstärkt, mit dem Ziel, dass jeder Spieler nah an der Startelf ist. Obwohl die Vorbereitung aufgrund vieler Ausfälle nicht optimal verlief, wird sich der TSV irgendwo im Tabellenmittelfeld der Bezirksligasaison einpendeln und unter dem Strich auf Rang acht landen.
9. SVG Weißenberg Die große Herausforderung der SVG Weißenberg liegt darin, die Abgänge einiger Leistungsträger zu kompensieren. Darauf war Trainer Dirk Schneider eingestellt. „Unsere Philosophie ist es, jungen Spielern eine Chance zu geben, um sie weiterzuentwickeln. Da gehört es dazu, dass manche Spieler irgendwann in höhere Ligen wechseln“, erklärt Schneider.
Neben den üblichen neuen Talenten im Kader hat sich die SVG mit Dilvan Alkan und Ex-Oberligaspieler Bilal Sezer zwei erfahrene Spieler dazu geholt. Der Saisonstart für die Weißenberger wird sicherlich nicht leicht, trotzdem ist die Qualität und das Talent zu groß, um unten reinzurutschen. Die SVG ist eine kleine Wundertüte. Es ist gut vorstellbar, dass die SVG auch in dieser Saison wieder in der oberen Tabellenhälfte landet. Wir rechnen mit Rang neun. Zum Start steht am Freitag (20 Uhr) daheim das Stadtderby gegen den Aufsteiger SV Germania Grefrath auf dem Programm.
12. VdS Nievenheim Der VdS Nievenheim konnte sich in der vergangenen Saison erst mit dem Schlusspfiff der Verlängerung in der Relegation retten. Die Mannschaft von Thomas Boldt hat aber bereits in der Rückrunde eine deutliche Leistungssteigerung hingelegt. Zudem kommen gleich vier Spieler vom SV Uedesheim zum VdS. Wenn die Nievenheimer an die Rückrunde anknüpfen können, sollte der Klassenerhalt diesmal deutlich leichter fallen. Der VdS könnte sich komplett aus dem Abstiegskampf raushalten. Aus unserer Sicht reicht es unter dem Strich zu Rang zwölf. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht’s zum Aufsteiger DJK Novesia Neuss.
13. BV Wevelinghoven Das Beispiel Nievenheim hat bereits gezeigt, wie schwer der Übergang von der Kreisliga in die Bezirksliga ist. Dessen ist sich auch Wevelinghovens Trainer Markus Stupp bewusst. Er sieht seine Mannschaft gut gerüstet für die neue Liga. Sowohl ein direkter Klassenerhalt wie auch die Relegation und der direkte Abstieg sind nicht auszuschließen. Doch wir gehen davon aus, dass es zu Platz 13 und damit zum direkten Klassenverbleib reicht. Zum Auftakt geht es für die Wevelinghovener schon am Freitag (20 Uhr) zum TV Kalkum-Wittlaer.
14. DJK Novesia Neuss Für die DJK wird es als Aufsteiger ebenfalls nicht leicht. Genauso wie Wevelinghoven hat sich auch die Novesia verstärkt. Dennoch wird, das weiß auch Trainer Darius Ferber, der Abstiegskampf zum Ligaalltag gehören. Platz 14, wo wir die Mannschaft am Ende sehen, würde Stand jetzt allerdings zum direkten Klassenverbleib reichen. Auf dem Weg dahin wären am Sonntag (15.30 Uhr) selbstredend drei Punkte daheim gegen Nievenheim enorm wichtig.
15. SV Germania Grefrath Grefrath ist nahezu unverändert, gut eingespielt und gerade erst souverän aufgestiegen. Prominentester Zugang ist Leon Borkowski, der etliche Landesliga- und Bezirksliga-Partien für Holzheim und Gnadental in den Knochen hat. Er wird der Grefrather Defensive noch mehr Stabilität geben. Zudem hat die Germania noch den Aschenplatz als Alleinstellungsmerkmal in der Hinterhand. Dennoch wird auch Grefrath nicht mehr als Favorit in die Spiele gehen wie noch in der Kreisliga A. Wir sehen den Aufsteiger am Ende auf Platz 15, was immerhin noch die Chance auf den Klassenverbleib in der Relegation mit sich brächte. Zum Start am Freitagabend (20 Uhr) in Weißenberg nicht leer auszugehen, wäre ein wichtiges Zeichen.