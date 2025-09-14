Nguelefack schafft Hattrick

Der FC Aschheim bejubelt den fünften Sieg in Serie in der Bezirksliga.

Aschheim – Mit einem 3:0-Sieg haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim Verfolger TSV Dorfen erst einmal abgeschüttelt und bleiben dank des fünften Dreiers hintereinander – mit 13:0 Toren – in Schlagdistanz zu Spitzenreiter VfB Forstinning.

„Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir uns in der Woche vorgenommen haben – sie hat in allen Bereichen konstant gearbeitet“, lobte Trainer Vincenzo Contento seine Elf, die gegen den Vorjahres-Vize kaum einmal in Bedrängnis geriet: „Umgekehrt ist Dorfen mit unserer Spielweise nicht zurechtgekommen.“

Die dominierenden Aschheimer verpassten es allerdings, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Allein Antonio Saponaro ließ in der 14. und 22. Minute zwei Top-Chancen aus, ehe er nach einem Foul von Yavuz Tenha an Diego Contento auch noch einen Freistoß an die Latte setzte (34.). Der kurz zuvor eingewechselte Übeltäter flog wegen seiner Notbremse vom Platz, und in Überzahl wuchs der Aschheimer Druck.

Dorfens Keeper Maximilian Grichtmaier parierte noch einen Schuss von Diego Contento (51.), war dann aber machtlos, als Didier Nguelefack aus fünf Metern den längst überfälligen Führungstreffer für die Gäste erzielte (54.). Nguelefack legte nach Zuspiel von Saponaro auch das 2:0 nach (59.) und machte noch den Hattrick perfekt – einen Freistoß von Blendart Bajraktari tief aus der eigenen Hälfte nahm er direkt mit und strebte dem 3:0 entgegen (87.). Die beste Gelegenheit für den Gastgeber vergab Florian Brenninger (84.).

TSV Dorfen – FC Aschheim 0:3 (0:0). FC Aschheim: Jakob – Müller (63. Wagner), Wimmer (70. Schütz), Pancic, Gschwend – D. Contento, Mustafov (68. Antonic), Trabelsi (83. Khutsurov), Bajraktari – Saponaro (75. Effiong), Nguelefack. Tore: 0:1 Nguelefack (54.), 0:2 Nguelefack (59.), 0:3 Nguelefack (87.). Rote Karte: Tenha (Dorfen/34.). Schiedsrichter: Michael Freund (FT Jahn Landsberg). Zuschauer: 230.