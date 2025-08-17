Ngan Ngan rettet FSV Cappel spät noch einen Auswärtspunkt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg muss die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod weiter auf ihren ersten Sieg in der noch jungen Saison warten. Zwar waren die Gallusstädter gegen den FSV Cappel die bessere Mannschaft, aber nutzten nur eine ihrer Chancen und kamen am Ende nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.