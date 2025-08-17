 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Der FSV Cappel sichert sich im Gruppenliga-Duell bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod ein Remis. © Hannes P Albert/dpa
Ngan Ngan rettet FSV Cappel spät noch einen Auswärtspunkt

Teaser GL GI/MR: +++ Die Marburger müssen in der Fußball-Gruppenliga bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod einem Rückstand nachlaufen. Doch die Reaktion darauf kommt noch rechtzeitig +++

Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg muss die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod weiter auf ihren ersten Sieg in der noch jungen Saison warten. Zwar waren die Gallusstädter gegen den FSV Cappel die bessere Mannschaft, aber nutzten nur eine ihrer Chancen und kamen am Ende nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

