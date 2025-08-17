Ngan Ngan rettet FSV Cappel spät noch einen Auswärtspunkt

Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg muss die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod weiter auf ihren ersten Sieg in der noch jungen Saison warten. Zwar waren die Gallusstädter gegen den FSV Cappel die bessere Mannschaft, aber nutzten nur eine ihrer Chancen und kamen am Ende nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.