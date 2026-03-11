NFV weist Berichte zur Regionalliga-Reform zurück Unterstellung einer Blockadehaltung bei der Diskussion über ein neues Aufstiegsmodell wird als unbegründet bezeichnet von red · Heute, 14:43 Uhr · 0 Leser

Fans von Hansa Rostock machten sich in München für eine Regionalliga-Reform stark. – Foto: Imago Images – Foto: Imago Images

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat sich mit einer Stellungnahme zu Medienberichten über eine mögliche Reform der Regionalligen geäußert und dabei mehrere Darstellungen ausdrücklich zurückgewiesen. Anlass sind nach Verbandsangaben unzutreffende Berichte der vergangenen Tage.

Demnach hat die von den Regionalverbänden gemeinsam mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingesetzte Arbeitsgemeinschaft zur Regionalliga-Reform bislang kein konkretes Modell zur Neustrukturierung vorgeschlagen. Die derzeit diskutierten Varianten würden weiterhin geprüft, insbesondere im Hinblick auf ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Nach Angaben des NFV existiert deshalb aktuell auch kein vom DFB bevorzugtes Modell. DFB-Präsident Bernd Neuendorf habe dies in der Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten am 9. März ausdrücklich klargestellt. Auch eine aktuelle Erklärung des Verbandes bestätige diese Darstellung.

Der DFB habe den Beschluss der Regional- und Landesverbände zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Reform der Regionalligastruktur von Beginn an unterstützt, betonte der Verband. Gleichzeitig verfüge der DFB in dieser Frage über keine Entscheidungsbefugnisse, könne jedoch eine moderierende Rolle übernehmen. Ziel der von dem früheren DOSB-Vorstandsvorsitzenden Michael Vesper geleiteten Arbeitsgruppe ist es, einen neuen Anlauf zu unternehmen, damit künftig alle Meister der Regionalligen in Deutschland den Aufstieg in die 3. Liga erreichen können. Aktuell würden innerhalb der Gruppe verschiedene Optionen intensiv geprüft.