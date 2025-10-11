 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: NFV

NFV-Tor des Monats September: Jetzt abstimmen!

Sieben Traumtore stehen zur Wahl – Abstimmung läuft bis 16. September

Traumtore fallen nicht nur in den großen Ligen, sondern regelmäßig auch auf den Plätzen des niedersächsischen Amateurfußballs. Gemeinsam mit Partner Krombacher sucht der Niedersächsische Fußballverband (NFV) auf seinen Social-Media-Kanälen wieder das „Tor des Monats“ – diesmal für den September.

Auf den Instagram- und Facebook-Seiten des NFV kann ab sofort per Kommentar unter den jeweiligen Videos abgestimmt werden. Die Wahl läuft bis einschließlich Donnerstag, 16. September.

Diese sieben Spieler stehen zur Auswahl

  • Ersin Zehir | SV Meppen

  • Finn Jadischke | 1. FC Brelingen

  • Bennet Thelen | SV Holthausen Biene

  • Konstantin Rettig | SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen

  • Lukas Tütje | TSV Friesenstolz Riepe

  • Florian Harberts | FC Loquard

  • Karim Bockau | VfL Oldenburg

