NFV-Tor des Monats September: Jetzt abstimmen!

Traumtore fallen nicht nur in den großen Ligen, sondern regelmäßig auch auf den Plätzen des niedersächsischen Amateurfußballs. Gemeinsam mit Partner Krombacher sucht der Niedersächsische Fußballverband (NFV) auf seinen Social-Media-Kanälen wieder das „Tor des Monats“ – diesmal für den September.
Auf den Instagram- und Facebook-Seiten des NFV kann ab sofort per Kommentar unter den jeweiligen Videos abgestimmt werden. Die Wahl läuft bis einschließlich Donnerstag, 16. September.
Ersin Zehir | SV Meppen
Finn Jadischke | 1. FC Brelingen
Bennet Thelen | SV Holthausen Biene
Konstantin Rettig | SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
Lukas Tütje | TSV Friesenstolz Riepe
Florian Harberts | FC Loquard
Karim Bockau | VfL Oldenburg