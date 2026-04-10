NFV sucht den Treffer des Monats März

Bis einschließlich Donnerstag, 16. April, können Fans auf den Social-Media-Kanälen des Verbandes abstimmen. Die Wahl erfolgt ganz einfach per Kommentar unter dem jeweiligen Video auf Instagram oder Facebook.

Diese sieben Treffer stehen zur Wahl

Die Auswahl zeigt einmal mehr die ganze Bandbreite des Amateurfußballs – von der Jugend bis in den Herrenbereich: