NFV sucht den Treffer des Monats März

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Der niedersächsische Amateurfußball liefert Woche für Woche spektakuläre Szenen – jetzt stehen die schönsten Treffer im Fokus: Der Niedersächsischer Fußballverband (NFV) sucht gemeinsam mit seinem Partner Krombacher das „Tor des Monats März“.
Bis einschließlich Donnerstag, 16. April, können Fans auf den Social-Media-Kanälen des Verbandes abstimmen. Die Wahl erfolgt ganz einfach per Kommentar unter dem jeweiligen Video auf Instagram oder Facebook.
Diese sieben Treffer stehen zur Wahl
Die Auswahl zeigt einmal mehr die ganze Bandbreite des Amateurfußballs – von der Jugend bis in den Herrenbereich:
Jonas Schipper (FC Stern Völlenerfehn)
Felix Themba Krebs (MTV Wolfenbüttel U 19)
Paula Rohe (DJK-SV Bunnen)
Maurice Ellenberg (SV Teutonia Uelzen)
Gerrit Feldmann (JSG Emsbüren/Leschede/Listrup)
Chuck Bödder (Eintracht Elbmarsch)
Tobias Böhmann (SV Thüle)
Ob Distanzkracher, artistischer Fallrückzieher oder feine Kombination – die Entscheidung liegt nun bei den Fans.