NFV sucht das „Tor des Monats“ August: Jetzt abstimmen

Tore wie gemalt, Emotionen pur – und das nicht nur in den Profiligen. Auch im niedersächsischen Amateurfußball fallen Woche für Woche Treffer, die das Prädikat „besonders sehenswert“ verdienen. Gemeinsam mit Partner Krombacher ruft der Niedersächsische Fußballverband (NFV) daher erneut zur Wahl des „NFV-Tors des Monats“ auf. Diesmal geht es um die schönsten Treffer des Monats August.