Allgemeines
NFV sucht das „Tor des Monats“ August: Jetzt abstimmen

Sieben Traumtore stehen zur Wahl – Abstimmung läuft bis zum 17. September

Tore wie gemalt, Emotionen pur – und das nicht nur in den Profiligen. Auch im niedersächsischen Amateurfußball fallen Woche für Woche Treffer, die das Prädikat „besonders sehenswert“ verdienen. Gemeinsam mit Partner Krombacher ruft der Niedersächsische Fußballverband (NFV) daher erneut zur Wahl des „NFV-Tors des Monats“ auf. Diesmal geht es um die schönsten Treffer des Monats August.

Bis einschließlich Dienstag, 17. September, kann abgestimmt werden – und zwar per Kommentar unter dem jeweiligen Video auf den offiziellen NFV-Kanälen bei Instagram und Facebook. Zur Wahl stehen diesmal sieben Kandidaten aus ganz Niedersachsen, die allesamt mit spektakulären Toren auf sich aufmerksam gemacht haben.

Die Nominierten:

  • Nils Göwecke | MTV Wolfenbüttel

  • Carsten Wolf | SV Alfeld

  • Fabienne Stelljes | ATSV Scharmbeckstotel

  • Mahdi Biso | VfV Borussia 06 Hildesheim

  • Tim Kasterlek | TSV Jahn Carolinensiel

  • Tjerk Johannsen | VSK Osterholz-Scharmbeck

  • Ugur Aydin | HSC BW Tündern

Jetzt mitmachen – und dem schönsten Tor Ihre Stimme geben!

