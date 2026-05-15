NFV startet Wahl zum Tor des Monats April

Gewählt wird per Kommentar unter den jeweiligen Videos auf Instagram und Facebook. Zur Auswahl stehen sieben Treffer aus unterschiedlichen Spielklassen des niedersächsischen Amateurfußballs.

Timo Schumacher (SV Küsten)

Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen)

Josephine Acikgöz (VfL Wildeshausen)

Bünyamin Öztürk (FC Viktoria Thiede)

Onur Akyol (Bovender SV)

Jasper Stern (TSV Eiche Neu St. Jürgen)

Hendrik Deelen (VfL Weiße Elf Nordhorn)

Ob Distanzschuss, Volleyabnahme oder technisch anspruchsvoller Abschluss – die Auswahl verdeutlicht erneut die Qualität und Kreativität, die Woche für Woche auf Niedersachsens Sportplätzen zu sehen ist. Wer am Ende die meisten Stimmen sammelt und damit Nachfolger von Jonas Schipper vom FC Stern Völlenerfehn wird, entscheidet nun die Community.

>>> Hier geht es zur Abstimmung auf Instagram.