NFV: Live-Online-Seminar zum Thema "Energiesparen im Verein" Termin: Donnerstag, 08.12.2022, um 19:00 Uhr

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) lädt am kommenden Donnerstag, 08.12.2022, um 19:00 Uhr zu einem Live-Online-Seminar ein, in dem rund um das Thema "Energiesparen im Verein" informiert werden soll.

Es ist dem NFV ein besonderes Anliegen, die Vereinen in der energieintensiven Jahreszeit und zu Zeiten von steigenden Energiepreisen zu unterstützen. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Seminars sollen von einer Expertin des NFV-Partners Avacon kurzfristige, direkt umsetzbare vereinsspezifische Energiespartipps und perspektivisches Sparpotenzial aufgezeigt werden.

Laut einer Pressemitteilung des DFB drohen den rund 24.500 Fußballvereinen und dem gesamten organisierten Sport in Deutschland durch die hohen Strom- und Gaskosten bei der Durchführung des Trainings- und Wettkampfbetriebs hohe Mehrkosten. Viele Vereine können in finanzielle Notlagen geraten, die ihre Überlebensfähigkeit massiv bedrohen würden. Zudem ist zu befürchten, dass sich die undifferenzierte Schließung von Sportanlagen durch Kommunen wie in der Corona-Zeit wiederholt.