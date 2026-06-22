NFV Kreis Osnabrück informiert über neue Kreisliga-Staffeleinteilung Vier Bezirksliga-Absteiger und acht Aufsteiger aus den 1. Kreisklassen verändern Zusammensetzung zur Saison 2026/27 von Michael Eggert · Gestern, 23:18 Uhr · 0 Leser

AUFSTEIGER BW Hollage II – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der NFV-Kreis Osnabrück hat die Vereine der Kreisligen am Montag über die Zusammensetzung der beiden Staffeln für die Spielzeit 2026/27 informiert. Aufgrund mehrerer Auf- und Abstiege ergeben sich gegenüber der vergangenen Saison einige Veränderungen.

Wie bereits in der Vorsaison wird die Kreisliga Osnabrück in zwei Staffeln ausgetragen. Die Staffel A umfasst erneut 16 Mannschaften, während in der Staffel B 17 Teams an den Start gehen werden. Verantwortlich für die Neuordnung sind insbesondere vier Absteiger aus der Bezirksliga sowie acht Aufsteiger aus den vier 1. Kreisklassen. Die zusätzlichen Mannschaften mussten bei der Einteilung der beiden Staffeln berücksichtigt werden.

Aus der Kreisliga verabschieden sich mit dem TSV Wallenhorst, dem TuS Hilter sowie dem Sieger des Relegationsspiels zwischen BW Hollage II und seinem Gegner drei Mannschaften in Richtung Bezirksliga. Im Gegenzug kehren unter anderem der SV Alfhausen und der SV Quitt Ankum als Absteiger aus der Bezirksliga in die Kreisliga zurück. Zudem steigen die Meister und Vizemeister der vier Staffeln der 1. Kreisklassen in die Kreisliga auf. Dadurch werden insgesamt acht zusätzliche Plätze in den beiden Kreisliga-Staffeln beansprucht.