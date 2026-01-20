NFV-Hallenmeisterschaft der Frauen: Zehn Teams kämpfen um den Titel

Am kommenden Sonntag, den 25. Januar, wird in Hildesheim die zehnte Auflage der niedersächsischen Futsal-Hallenmeisterschaft der Frauen ausgetragen. Austragungsort ist die Halle der Walter-Gropius-Schule. Der Turnierbeginn ist für 10 Uhr angesetzt. Insgesamt zehn Mannschaften nehmen an der NFV-Hallenmeisterschaft teil und spielen in zwei Vorrundengruppen um den Titel.

Nach Abschluss der Gruppenphase qualifizieren sich jeweils die beiden besten Teams jeder Gruppe für das Halbfinale. Die Spielzeit aller Partien beträgt zwölf Minuten. Neben dem sportlichen Wettbewerb legt der Veranstalter besonderen Wert auf einen fairen Umgang aller Beteiligten. Für die Zuschauer ist ein Turnier mit hohem Tempo und technisch geprägtem Frauenfußball angekündigt.

Im vergangenen Jahr sicherte sich der SV TiMoNo nach einer engen Gruppenphase erstmals den Titel. Der FC Jesteburg-Bendestorf und der Rekordsieger SG Rodenberg folgten auf den weiteren Plätzen. Die Titelverteidigerinnen aus Ostfriesland sind in diesem Jahr nicht am Start. Zu den Favoriten zählt unter anderem der Regionalligist Hannover 96, der in der Gruppe A auch auf die SG Rodenberg trifft. Die Mannschaft aus Schaumburg könnte mit einem weiteren Erfolg ihren fünften Titel gewinnen und ihren Rekord ausbauen.