NFV-Hallenmeisterschaft der Frauen: Zehn Teams kämpfen um den Titel

Am kommenden Sonntag, den 25. Januar, wird in Hildesheim die zehnte Auflage der niedersächsischen Futsal-Hallenmeisterschaft der Frauen ausgetragen. Austragungsort ist die Halle der Walter-Gropius-Schule. Der Turnierbeginn ist für 10 Uhr angesetzt. Insgesamt zehn Mannschaften nehmen an der NFV-Hallenmeisterschaft teil und spielen in zwei Vorrundengruppen um den Titel.
Nach Abschluss der Gruppenphase qualifizieren sich jeweils die beiden besten Teams jeder Gruppe für das Halbfinale. Die Spielzeit aller Partien beträgt zwölf Minuten. Neben dem sportlichen Wettbewerb legt der Veranstalter besonderen Wert auf einen fairen Umgang aller Beteiligten. Für die Zuschauer ist ein Turnier mit hohem Tempo und technisch geprägtem Frauenfußball angekündigt.
Im vergangenen Jahr sicherte sich der SV TiMoNo nach einer engen Gruppenphase erstmals den Titel. Der FC Jesteburg-Bendestorf und der Rekordsieger SG Rodenberg folgten auf den weiteren Plätzen. Die Titelverteidigerinnen aus Ostfriesland sind in diesem Jahr nicht am Start. Zu den Favoriten zählt unter anderem der Regionalligist Hannover 96, der in der Gruppe A auch auf die SG Rodenberg trifft. Die Mannschaft aus Schaumburg könnte mit einem weiteren Erfolg ihren fünften Titel gewinnen und ihren Rekord ausbauen.
Die Vorrundengruppen
Gruppe A
FC Jesteburg-Bendestorf
HSC Hannover
Hannover 96
SG Rodenberg
TuS Büppel I
Gruppe B
1. FC Sastedt
PSV GW Hildesheim
SVG Göttingen
TSG Burg Gretesch
TSV Limmer
Die bisherigen Siegerinnen
2025 SV TiMoNo
2024 SG Rodenberg
2023 FC Jesteburg-Bendestorf, Norddeutscher und DFB Vize-Meister
2022 Ausfall wegen Corona
2021 Ausfall wegen Corona
2020 SG Rodenberg
2019 SG Rodenberg
2018 Hannover 96
2017 SG Rodenberg
2016 VfL Jesteburg
2015 PSV GW Hildesheim