NFV-Fußballer des Jahres: Vier Kandidaten kämpfen um die Auszeichnung Ismail Badjie, Arne Exner, Lyn Meyer und Julian Ulbricht stehen zur Wahl – erstmals dürfen neben den Sportjournalisten auch die Fans abstimmen. Die Wahl läuft bis zum 18. September. von red · Heute, 13:54 Uhr · 0 Leser

Foto: Michael Zimmermann, VfL Osnabrück, Leon Tonhäuser, Eintracht Braunschweig

Geballte Offensivpower, ein Pokalheld zwischen den Pfosten und eine Torjägerin mit außergewöhnlicher Trefferquote: Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) sucht wieder Niedersachsens Fußballer beziehungsweise Fußballerin des Jahres. Vier Kandidaten stehen diesmal zur Auswahl: Ismail Badjie vom VfL Osnabrück, Arne Exner vom Lüneburger SK Hansa, Lyn Meyer von Eintracht Braunschweig und Julian Ulbricht, der nach seiner starken Saison beim SV Meppen inzwischen für den SV Waldhof Mannheim spielt.

Eine Neuerung gibt es beim Abstimmungsverfahren. Neben den Sportjournalisten dürfen erstmals auch die Fans über die sozialen Netzwerke mitentscheiden. Die Stimmen aus Facebook und Instagram sowie das Votum der Journalisten fließen jeweils zu 50 Prozent in das Endergebnis ein. Die Abstimmung hat am 19. August begonnen und läuft bis zum 18. September. Badjie als Osnabrücks Edeljoker Mit gerade einmal 20 Jahren ist Ismail Badjie der jüngste der vier Nominierten. Der Außenbahnspieler steuerte in der vergangenen Saison neun Treffer zum Aufstieg des VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga bei. Sieben seiner neun Tore erzielte Badjie nach einer Einwechslung. Besonders bemerkenswert: Gleich siebenmal traf er zur Führung oder zum Ausgleich. Gegen Energie Cottbus und den FC Ingolstadt erzielte er sowohl im Hin- als auch im Rückspiel jeweils das entscheidende Tor zum 1:0.

Badjie kennt den VfL bestens. Der in Gambia geborene Offensivspieler durchlief seit der U 11 die Osnabrücker Nachwuchsmannschaften und debütierte im August 2024 bei den Profis. Nach einer halbjährigen Leihe zum SC Wiedenbrück kehrte er zurück und spielte sich mit seinen Leistungen und seiner Torgefahr in den Vordergrund. Ein völlig anderes Profil bringt Arne Exner mit. Der 30 Jahre alte Torhüter gehörte zu den entscheidenden Figuren beim historischen Pokalerfolg des Lüneburger SK Hansa. Im Finale des Niedersachsenpokals gegen den TuS Bersenbrück holte der LSK zunächst einen 0:3-Pausenrückstand auf. Im anschließenden Elfmeterschießen parierte Exner drei Strafstöße und verwandelte selbst einen Elfmeter. Lüneburg gewann mit 10:9 und holte erstmals den Landespokal.