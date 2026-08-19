NFV-Fußballer des Jahres: Vier Kandidaten kämpfen um die Auszeichnung

Geballte Offensivpower, ein Pokalheld zwischen den Pfosten und eine Torjägerin mit außergewöhnlicher Trefferquote: Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) sucht wieder Niedersachsens Fußballer beziehungsweise Fußballerin des Jahres. Vier Kandidaten stehen diesmal zur Auswahl: Ismail Badjie vom VfL Osnabrück, Arne Exner vom Lüneburger SK Hansa, Lyn Meyer von Eintracht Braunschweig und Julian Ulbricht, der nach seiner starken Saison beim SV Meppen inzwischen für den SV Waldhof Mannheim spielt.
Eine Neuerung gibt es beim Abstimmungsverfahren. Neben den Sportjournalisten dürfen erstmals auch die Fans über die sozialen Netzwerke mitentscheiden. Die Stimmen aus Facebook und Instagram sowie das Votum der Journalisten fließen jeweils zu 50 Prozent in das Endergebnis ein. Die Abstimmung hat am 19. August begonnen und läuft bis zum 18. September.
Mit gerade einmal 20 Jahren ist Ismail Badjie der jüngste der vier Nominierten. Der Außenbahnspieler steuerte in der vergangenen Saison neun Treffer zum Aufstieg des VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga bei. Sieben seiner neun Tore erzielte Badjie nach einer Einwechslung. Besonders bemerkenswert: Gleich siebenmal traf er zur Führung oder zum Ausgleich. Gegen Energie Cottbus und den FC Ingolstadt erzielte er sowohl im Hin- als auch im Rückspiel jeweils das entscheidende Tor zum 1:0.
Badjie kennt den VfL bestens. Der in Gambia geborene Offensivspieler durchlief seit der U 11 die Osnabrücker Nachwuchsmannschaften und debütierte im August 2024 bei den Profis. Nach einer halbjährigen Leihe zum SC Wiedenbrück kehrte er zurück und spielte sich mit seinen Leistungen und seiner Torgefahr in den Vordergrund.
Ein völlig anderes Profil bringt Arne Exner mit. Der 30 Jahre alte Torhüter gehörte zu den entscheidenden Figuren beim historischen Pokalerfolg des Lüneburger SK Hansa. Im Finale des Niedersachsenpokals gegen den TuS Bersenbrück holte der LSK zunächst einen 0:3-Pausenrückstand auf. Im anschließenden Elfmeterschießen parierte Exner drei Strafstöße und verwandelte selbst einen Elfmeter. Lüneburg gewann mit 10:9 und holte erstmals den Landespokal.
Dass Exner vom Punkt nur schwer zu bezwingen ist, zeigte er danach erneut. Im abschließenden Meisterschaftsspiel beim VfV Borussia 06 Hildesheim hielt er einen Strafstoß, im Achtelfinale der laufenden Pokalsaison parierte er beim 5:3 nach Elfmeterschießen gegen den SC Hemmingen-Westerfeld sogar zwei Versuche.
Für Tore am Fließband steht Lyn Meyer. Die 31-Jährige schrieb bereits Geschichte, weil sie als erste Spielerin zum zweiten Mal die „Torjägerkanone für alle“ gewann. Für Eintracht Braunschweig erzielte Meyer in der vergangenen Saison 39 Treffer in der Oberliga Ost. Bereits 2022/23 hatte sie sich mit 46 Toren diese Auszeichnung gesichert.
Der Aufstieg blieb ihr mit den Braunschweigerinnen allerdings verwehrt. Im Endspiel um die Niedersachsenmeisterschaft gegen den SV TiMoNo erzielte Meyer beim spektakulären 5:5 zwei Tore, im Elfmeterschießen setzte sich der Gegner jedoch mit 3:2 durch. Meyer verfügt zudem über Erfahrung auf höchstem Niveau: Mit dem VfL Wolfsburg gewann sie 2014 die Deutsche Meisterschaft und die Champions League.
Auch Julian Ulbricht geht mit einer beeindruckenden Saisonbilanz ins Rennen. Der 27-Jährige erzielte für den SV Meppen 27 Tore und bereitete weitere sechs Treffer vor. Damit hatte der Stürmer großen Anteil an der Rückkehr der Emsländer in die 3. Liga. Meppen erzielte insgesamt 103 Saisontore, mehr als ein Viertel davon ging auf Ulbrichts Konto. Zugleich sicherte er sich die Torjägerkanone der Regionalliga Nord.
Seine Leistungen weckten das Interesse anderer Klubs. Den Zuschlag erhielt schließlich der SV Waldhof Mannheim, für den Ulbricht nun auf Torejagd geht. Dass er trotz seines Wechsels aus Niedersachsen zur Wahl steht, ermöglicht eine Regeländerung: Seit 2024 können auch Spielerinnen und Spieler ausgezeichnet werden, die ihre Wurzeln im Verbandsgebiet haben.
Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Elisa Senß, damals bei Eintracht Frankfurt und inzwischen bei Real Madrid. Wer ihr nachfolgt, entscheiden diesmal also Sportjournalisten und Fans gemeinsam.