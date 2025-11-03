Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: NFV
NFV bildet 21 neue B-Lizenz-Trainer aus
21 Fußballer haben erfolgreich die Trainer-B-Lizenzausbildung beim Niedersächsischen Fußballverband absolviert. Nach drei fünftägigen Präsenzphasen in der NFV-Akademie in Barsinghausen sowie einer Abschlussprüfung durch die Ausbilder Steffen Hilmer und Arndt Westphal erhielten folgende Teilnehmer die Lizenzen:
Stanislav Bart • Dorian Morina (beide VfL Oythe) • David Semrau • Luca Uhlendorff (beide SCW Göttingen) • Paul-Benedikt Adam (SV Rödinghausen) • Tobias Boyken (TuS Vorwärts Augustfehn) • Slobodan Despotovic (Lüneburger Sport-Klub Hansa) • Michael Hansen (SV Ilmenau) • Dario Janz (VfB Peine) • Yusuf Kalay (Türkischer Sportverein Horn) • René Lambers (SV Concordia Emsbüren) • Sebastian Lucas (VfL Hiddesen) • Mathis Müller (JFV Hameln) • Oliver Niesmann (SV Meppen) • Milosz Pilch (1. FC Phönix Lübeck) • Sascha Quast (TSV Krähenwinkel/Kaltenweide) • Erhan Sacik (TSV Fortuna Sachsenross Hannover) • Timo Schäfer (Ahrweiler BC) • Thomas Sidlo (1. Schleswiger SV) • Nico Skopljak (TSV Germania Lamme) • Fynn-Maximilian Wiebe (SG Elbdeich)