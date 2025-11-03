 2025-10-30T14:25:35.653Z

– Foto: NFV

NFV bildet 21 neue B-Lizenz-Trainer aus

21 Fußballer haben erfolgreich die Trainer-B-Lizenzausbildung beim Niedersächsischen
Fußballverband absolviert. Nach drei fünftägigen Präsenzphasen in der NFV-Akademie in
Barsinghausen sowie einer Abschlussprüfung durch die Ausbilder Steffen Hilmer und Arndt
Westphal erhielten folgende Teilnehmer die Lizenzen:

  • Stanislav Bart
    • Dorian Morina (beide VfL Oythe)
    • David Semrau
    • Luca Uhlendorff (beide SCW Göttingen)
    • Paul-Benedikt Adam (SV Rödinghausen)
    • Tobias Boyken (TuS Vorwärts Augustfehn)
    • Slobodan Despotovic (Lüneburger Sport-Klub Hansa)
    • Michael Hansen (SV Ilmenau)
    • Dario Janz (VfB Peine)
    • Yusuf Kalay (Türkischer Sportverein Horn)
    • René Lambers (SV Concordia Emsbüren)
    • Sebastian Lucas (VfL Hiddesen)
    • Mathis Müller (JFV Hameln)
    • Oliver Niesmann (SV Meppen)
    • Milosz Pilch (1. FC Phönix Lübeck)
    • Sascha Quast (TSV Krähenwinkel/Kaltenweide)
    • Erhan Sacik (TSV Fortuna Sachsenross Hannover)
    • Timo Schäfer (Ahrweiler BC)
    • Thomas Sidlo (1. Schleswiger SV)
    • Nico Skopljak (TSV Germania Lamme)
    • Fynn-Maximilian Wiebe (SG Elbdeich)
