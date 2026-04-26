Neziri verlängert bis 2028

Der TuS Blau Weiss Lohne kann eine wichtige Personalentscheidung vermelden: Rilind Neziri hat seinen Vertrag ligaunabhängig bis 2028 verlängert. Damit bleibt der 31-jährige Außenbahnspieler ein zentraler Bestandteil der sportlichen Planungen – unabhängig davon, in welcher Spielklasse der Klub künftig antritt.

Neziri, im Verein besser bekannt als „Lindi“, gehört seit Jahren zu den Gesichtern des Erfolgs in Lohne. Seit seinem Wechsel im Jahr 2020 absolvierte er 169 Pflichtspiele im blau-weißen Trikot und prägte eine sportlich erfolgreiche Phase entscheidend mit. In seine bisherige Zeit beim Verein fallen unter anderem die Meisterschaft in der Oberliga, der Gewinn des NFV-Pokals der Amateure, der NFV-Pokalsieg im Profiwettbewerb sowie zwei Teilnahmen am DFB-Pokal.

Der Sportliche Leiter Luca Scheibel sieht in der Vertragsverlängerung ein wichtiges Signal für die Zukunft. „Wir planen zweigleisig und wollen frühzeitig Klarheit schaffen. Lindi ist ein absoluter Teamplayer, der unseren Weg mit voller Überzeugung mitgeht“, erklärt Scheibel.