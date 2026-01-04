Next One: Emre Durmus verstärkt den BSV

Berlin, 04. Januar 2026 – Der BSV Hürtürkel arbeitet weiter akribisch und intensiv am eingeschlagenen Weg. Nach der Verpflichtung des Top-Stürmers Mehmet Uzuner und der Bekanntgabe der personellen Erweiterung der sportlichen Leitung mit René Ronneberger kann nun ein weiterer Transfer als vollzogen vermeldet werden.

Emre hat in 244 Spielen sage und schreibe 65 Tore und 81 Assists verbuchen können. Mit Hilalspor ist er zudem 2016 in die Landesliga und 2019 in die Berlin-Liga aufgestiegen.

In den Jahren 2019–2023 spielte er dann in 95 Einsätzen vier Jahre lang für Hilalspor in der Berlin-Liga – die beiden abgebrochenen Spielzeiten während der Corona-Zeit inklusive. Die außerordentlichen Leistungen blieben auch bei höherklassigen Vereinen nicht ungesehen, sodass es 2023 schließlich zum Wechsel in den überregionalen Fußball zum SV Sparta Lichtenberg in die Oberliga kam, wo er in seinem ersten Jahr 16-mal zum Einsatz kam und 5 Tore sowie 3 Assists verzeichnete. Der sportliche Aufstieg schien weiter zu gehen, jedoch ereilte dem ehrgeizigen Spieler mit einer schweren Verletzung ein herber Rückschlag. In der Folge musste Emre die Saison 2024/2025 gänzlich passen und verletzungsbedingt pausieren.

Im Sommer 2025 schloss er sich dann dem frisch gebackenen Berliner Meister SD Croatia an und blieb der Oberliga damit erhalten. Nach vollständiger Genesung und 7 Einsätzen mit 3 Toren und 1 Assist für Croatia konnte man ihn überzeugen, den Veränderungsprozess beim BSV Hürtürkel mitzugehen und zukünftig die Schuhe für den Landesligisten zu schnüren.

„Ich freue mich sehr, dass es uns, dem Verein, gelungen ist, Emre Durmus zu verpflichten. Emre ist ein offensiver Allrounder, der uns mit seiner Erfahrung nicht nur in der aktuellen Saison, sondern auch darüber hinaus weiterhelfen wird. Nachdem er lange Zeit verletzungsbedingt ausgefallen war, ist er wieder fit und hat zuletzt seine Qualität auch beeindruckend in der Oberliga bewiesen." – René Ronneberger