Newsticker zum nachlesen: Diese Spieler fahren für uns zur WM!

Do, 13:40 Uhr +++ So sieht unser Kader aus +++
Der deutsche WM-Kader steht fest! Julian Nagelsmann hat seine 26 Spieler nominiert – mit einigen Überraschungen, harten Entscheidungen und dem großen Ziel: den WM-Titel.
Do, 13:35 Uhr +++ Absage-Welle: Nagelsmann rechtfertigt bittere Streichungen +++
Der Bundestrainer blickt auf extrem schwierige Telefonate zurück. Unter anderem verpassen Köln-Profi Said El Mala und Freiburgs Matthias Ginter das Turnier. Während El Mala trotz starker Rückrunde aus taktischen Gründen für Maximilian Beier weichen musste, scheiterte es bei Ginter schlicht an der fehlenden Vorgeschichte im DFB-Team der letzten drei Jahre. Nagelsmann nimmt diese harten Entscheidungen auf die eigene Kappe.
Do, 13:29 Uhr +++ Kampfansage steht: Deutschland will den Titel! +++
Julian Nagelsmann weicht nicht von seiner mutigen Marschroute ab. Der Bundestrainer erneuerte sein Ziel, Weltmeister werden zu wollen. Für ihn ist diese Ansage Pflicht für jeden einzelnen Spieler, diese Gier nun auch auf dem Platz zu beweisen.
Do, 13:25 Uhr +++ Darum verzögerte sich die Nominierung +++
Der späte Zeitpunkt der Kaderbekanntgabe war laut Nagelsmann Absicht. Das Trainerteam wollte verletzten Spielern wie Felix Nmecha oder Tim Kleindienst maximal viel Zeit zur Genesung geben. Trotz des logistischen Mehraufwands hält der Coach den jetzigen Moment für perfekt.
Do, 13:23 Uhr +++ Keinerlei Druck für Rückkehrer Musiala +++
Trotz des großen Hypes um Jamal Musiala bremst der Bundestrainer die Erwartungen nach dessen Verletzungspause. Selbst bei 95 Prozent Fitness gehöre Musiala noch immer zu den außergewöhnlichsten Spielern weltweit.
Do, 13:18 Uhr +++ Hauch von Zoff? Das sagt Nagelsmann zum Baumann-Schlag +++
Das Torwart-Beben sorgt für Gesprächsstoff: Für Oliver Baumann ist das Neuer-Comeback ein schwerer Schlag. Nagelsmann gab offen zu, dass das Telefonat ungemütlich war. Trotzdem lobte er Baumanns starke Saison und sicherte ihm weiterhin großes Vertrauen zu.
Do, 13:14 Uhr +++ Absage für Bayern-Juwel Bischof +++
Tom Bischof vom FC Bayern München verpasst den Sprung in den WM-Kader. Auch Toptalente wie Said El Mala oder Assan Ouédraogo gehen diesmal leer aus.
Do, 13:13 Uhr +++ Hammer-Comeback: Neuer ist die Nummer 1! +++
Manuel Neuer kehrt tatsächlich ins Nationalteam zurück und geht als gesetzte Nummer 1 ins Turnier. Nagelsmann betont den enormen Einfluss von Neuers Erfahrung und Aura auf die Mannschaft.
Do, 13:12 Uhr +++ Urbig reist als Trainings-Unterstützung mit +++
Köln-Keeper Jonas Urbig reist als zusätzlicher Trainingstorwart mit in die USA. Wegen der großen Distanzen vor Ort wollte das Trainerteam auf Nummer sicher gehen.
Do, 13:08 Uhr +++ Nagelsmann erklärt seinen Kader-Plan +++
Der Bundestrainer ist überzeugt, dass die nominierten 26 Spieler den deutschen Fußball optimal verkörpern. Entscheidend waren nicht nur Qualität, sondern vor allem Teamgeist und Zusammenhalt.
Do, 13:03 Uhr +++ Riesige Vorfreude im Trainerteam +++
Julian Nagelsmann brennt auf das anstehende Großturnier. Die intensiven Diskussionen seien beendet – jetzt herrsche im gesamten Trainerstab pure Vorfreude.
Do, 12:51 Uhr +++ Jetzt wird’s ernst! +++
Bundestrainer Julian Nagelsmann ist offiziell eingetroffen. Die mit Spannung erwartete Verkündung des deutschen WM-Kaders läuft damit an
Do, 11:05: +++ Bittere Nachricht: Dieser BVB-Star verpasst die WM +++
Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet nach neusten BILD-Informationen auf Karim Adeyemi (24). Der Offensivspieler fehlte bereits bei den letzten Testspielen gegen Ghana und die Schweiz im Aufgebot. Nun herrscht Gewissheit, dass es für den 24-Jährigen auch beim großen Turnier nicht für einen Platz im Kader reicht.
Nummer 8 ist fix: Pavlović fährt zur WM! Julian Nagelsmann holt den nächsten Bayern-Profi ins Aufgebot. Neben den sportlichen Qualitäten schätzt der Bundestrainer vor allem Pavlovićs lockere, positive Art im Team. Fun Fact am Rande: Der Youngster siezt seinen Chef aus purem Respekt immer noch, obwohl ihm Nagelsmann schon mehrfach das „Du“ angeboten hat.
Der 22-Jährige Linksverteidiger Nathaniel „Nat“ Brown ist als siebter Spieler nun ebenfalls fix mit dabei. Der Spieler von Eintracht Frankfurt kam diese Saison zu 33 Einsätzen, in denen er acht Scorer Punkte (jeweils 4 Tore und Vorlagen) zum 8. Platz beisteuerte. In Folge dessen wird eine Nominierung von Maximilian Mittelstädt immer unwahrscheinlicher.
Do, 10:03: +++ Immerhin ein Stuttgarter +++
Nachdem bekannt wurde, dass zahlreiche VFB-Spieler nicht mit in die USA reisen dürfen, wurde immerhin einer berufen: Flügelspieler Jamie Leweling wird mit von der Partie sein. Der 25-Jährige gilt als einer der besten 1 vs. 1 Spieler der Bundesliga, darf sich nun auf die USA freuen.
Do, 09:16: +++ Bayern Youngstar nominiert +++
Der nächste im Bunde: Und nein es ist nicht Lennart Karl. Jamal Musiala (23) gilt nach seiner Verletzung als einer der wichtigsten Offensivspieler im deutschen Team, soll bei der WM eine zentrale Rolle übernehmen.
Do, 09:11: +++ Leverkusener Abräumer wohl doch nur Zuschauer +++
Das wird wohl eher nix mit der WM: Robert Andrich (31) steht laut ersten Infos nicht im Kader.
Do, 09:10: +++ Führich-Flugschein wackelt gewaltig +++
Sieht aktuell ziemlich düster aus für den Stuttgarter: Chris Führich (28) reist wohl eher nicht mit.
Do, 09:09: +++ Füllkrug-Nominierung wackelt gewaltig +++
Großes Fragezeichen hinter dem Mailand-Stürmer: Niclas Füllkrug (33) fliegt wahrscheinlich nicht mit.
Do, 09:08: +++ Koch-Hoffnungen wohl vor dem Aus +++
Für den Frankfurter Abwehrchef wird es wohl nicht reichen: Robin Koch (29) bleibt wahrscheinlich zu Hause.
Do, 09:07: +++ Burkardt-Flieger hebt wohl ohne ihn ab +++
Starke Saison, aber am Ende reicht es wohl nicht: Jonathan Burkardt (25) ist wahrscheinlich kein WM-Thema.
Do, 09:06: +++ Atubolu-Debüt beim Turnier wackelt +++
Das Freiburger Torwart-Juwel muss wohl noch warten: Noah Atubolu (23) ist wahrscheinlich nicht im Aufgebot. Das Torwart Trio wird wahrscheinlich aus Neuer, Urbig & Baumann bestehen.
Do, 09:05: +++ Bisseck-Berichte machen wenig Hoffnung +++
Inter-Verteidiger Yann Aurel Bisseck (25) schafft es laut Insidern wohl nicht in den Kader.
Do, 09:04: +++ Mittelstädt-Ticket wackelt gewaltig +++
Der nächste Stuttgarter, der wohl in die Röhre guckt: Maximilian Mittelstädt (29) fliegt wahrscheinlich nicht mit. Brown und Raum dürfen so fast sicher mit.
Do, 09:03: +++ Vagnoman wohl auch nur auf Abruf +++
Der VfB-Block bröckelt komplett: Josha Vagnoman (25) steht wahrscheinlich nicht auf der finalen Liste.
Do, 09:02: +++ Kleindienst-Gerücht kühlt merklich ab +++
Das Gerücht war wohl doch etwas heiß gekocht: Gladbach-Knipser Tim Kleindienst (30) ist wahrscheinlich nicht dabei.
Über Instagram wurde eben die Teilnahme von Kai Havertz (Zum Video) bekanntgegeben. Des weiteren FIX mit dabei sind unser Kapitän Joshua Kimmich (Zum Video), Nico Schlotterbeck (Zum Video) und Deniz Undav (Zum Video), Weitere werden wohl im halbe Stunden Takt folgen.
Die beiden Youngstars Said El Mala und Lennart Karl sollen mit zur WM kommen. Des weiteren steht noch im Raum, ob drei, oder vier Keeper mitgenommen werden.
Mi, 08:25 Uhr:
Immer wieder überraschte Julian Nagelsmann mit unerwarteten Entscheidungen. Auch morgen könnte wieder ein Name auftauchen, den kaum jemand auf dem Zettel hatte. Mit Spannung wird auch erwartet, ob „unser“ Manu zurückkehrt. Laut zahlreichen Medienberichten wird davon ausgegangen.