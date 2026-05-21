Newsticker zum nachlesen: Diese Spieler fahren für uns zur WM!

Do, 13:40 Uhr +++ So sieht unser Kader aus +++

Der deutsche WM-Kader steht fest! Julian Nagelsmann hat seine 26 Spieler nominiert – mit einigen Überraschungen, harten Entscheidungen und dem großen Ziel: den WM-Titel.

Do, 13:35 Uhr +++ Absage-Welle: Nagelsmann rechtfertigt bittere Streichungen +++

Der Bundestrainer blickt auf extrem schwierige Telefonate zurück. Unter anderem verpassen Köln-Profi Said El Mala und Freiburgs Matthias Ginter das Turnier. Während El Mala trotz starker Rückrunde aus taktischen Gründen für Maximilian Beier weichen musste, scheiterte es bei Ginter schlicht an der fehlenden Vorgeschichte im DFB-Team der letzten drei Jahre. Nagelsmann nimmt diese harten Entscheidungen auf die eigene Kappe.

Do, 13:29 Uhr +++ Kampfansage steht: Deutschland will den Titel! +++

Julian Nagelsmann weicht nicht von seiner mutigen Marschroute ab. Der Bundestrainer erneuerte sein Ziel, Weltmeister werden zu wollen. Für ihn ist diese Ansage Pflicht für jeden einzelnen Spieler, diese Gier nun auch auf dem Platz zu beweisen.

Do, 13:25 Uhr +++ Darum verzögerte sich die Nominierung +++

Der späte Zeitpunkt der Kaderbekanntgabe war laut Nagelsmann Absicht. Das Trainerteam wollte verletzten Spielern wie Felix Nmecha oder Tim Kleindienst maximal viel Zeit zur Genesung geben. Trotz des logistischen Mehraufwands hält der Coach den jetzigen Moment für perfekt.

Do, 13:23 Uhr +++ Keinerlei Druck für Rückkehrer Musiala +++

Trotz des großen Hypes um Jamal Musiala bremst der Bundestrainer die Erwartungen nach dessen Verletzungspause. Selbst bei 95 Prozent Fitness gehöre Musiala noch immer zu den außergewöhnlichsten Spielern weltweit.

Do, 13:18 Uhr +++ Hauch von Zoff? Das sagt Nagelsmann zum Baumann-Schlag +++

Das Torwart-Beben sorgt für Gesprächsstoff: Für Oliver Baumann ist das Neuer-Comeback ein schwerer Schlag. Nagelsmann gab offen zu, dass das Telefonat ungemütlich war. Trotzdem lobte er Baumanns starke Saison und sicherte ihm weiterhin großes Vertrauen zu.

Do, 13:14 Uhr +++ Absage für Bayern-Juwel Bischof +++

Tom Bischof vom FC Bayern München verpasst den Sprung in den WM-Kader. Auch Toptalente wie Said El Mala oder Assan Ouédraogo gehen diesmal leer aus.

Do, 13:13 Uhr +++ Hammer-Comeback: Neuer ist die Nummer 1! +++

Manuel Neuer kehrt tatsächlich ins Nationalteam zurück und geht als gesetzte Nummer 1 ins Turnier. Nagelsmann betont den enormen Einfluss von Neuers Erfahrung und Aura auf die Mannschaft.

Do, 13:12 Uhr +++ Urbig reist als Trainings-Unterstützung mit +++

Köln-Keeper Jonas Urbig reist als zusätzlicher Trainingstorwart mit in die USA. Wegen der großen Distanzen vor Ort wollte das Trainerteam auf Nummer sicher gehen.

Do, 13:08 Uhr +++ Nagelsmann erklärt seinen Kader-Plan +++

Der Bundestrainer ist überzeugt, dass die nominierten 26 Spieler den deutschen Fußball optimal verkörpern. Entscheidend waren nicht nur Qualität, sondern vor allem Teamgeist und Zusammenhalt.

Do, 13:03 Uhr +++ Riesige Vorfreude im Trainerteam +++

Julian Nagelsmann brennt auf das anstehende Großturnier. Die intensiven Diskussionen seien beendet – jetzt herrsche im gesamten Trainerstab pure Vorfreude.

Do, 12:51 Uhr +++ Jetzt wird’s ernst! +++

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist offiziell eingetroffen. Die mit Spannung erwartete Verkündung des deutschen WM-Kaders läuft damit an