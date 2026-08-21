Newsticker: VSG Altglienicke bindet Eigengewächs

– Foto: Sebastian Räppold

Die VSG Altglienicke hat Eigengewächs David "Tammes" Billand bis 2029 an sich gebunden. Der 19-Jährige rückte in der Vorsaison aus der eigenen U19 in den Herrenbereich auf, sammelte in der U23 Spielpraxis und schnupperte in der Regionalliga rein. Sein Viertliga-Debüt feierte er im Oktober letzten Jahres gegen den Halleschen FC.

Der 1. FC Wilmersdorf hat sein neues Trainerteam für die Berlin-Liga-Mannschaft vorgestellt. Neuer Cheftrainer ist Stephan Kwasi Boachie . Der 39-Jährige spielte selber lang in der Regionalliga, schnürt noch die Schuhe für Herthas Ü32 und agierte zuletzt jahrelang als Co-Trainer bei Wilmersdorf. Nun rückt er einen Posten auf. An seiner Seite steht mit Baris Gündüzer ein weiterer Wilmersdorfer. Gündüzer (33) spielt seit 2016 in Wilmersdorf, lief zunächst für die erste Mannschaft in Berlin- und Landesliga auf, kickte zuletzt für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A.

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