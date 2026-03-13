Newsticker: Viertelfinale im Nike Youth Cup ausgelost

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.
13.03. +++ Viertelfinale im Nike Youth Cup ausgelost
Der Berliner Fußballverband hat am Donnerstagabend das Viertelfinale im Nike Youth Cup ausgelost:
U19
BFC Dynamo - Hertha BSC
BFC Preussen - 1. FC Union Berlin
Victoria Friedrichshain - VSG Altglienicke
SC Berliner Amateure - Berliner SC
U17
SV Bau-Union - SC Staaken
Hertha BSC - Tennis Borussia Berlin
Friedrichshagener SV/Stern 1900 - Viktoria Berlin
1. FC Union Berlin - BFC Dynamo
U15
BFC Preussen - SC Staaken
Stern 1900 - Stern Marienfelde
TSV Rudow - Viktoria Berlin
1. FC Union Berlin - Hertha BSC
U13
Frohnauer SC - Stern Marienfelde
Viktoria Berlin - Tennis Borussia Berlin
Viktoria Mitte - SC Berliner Amateure
Hertha BSC - Hertha 03 Zehlendorf
12.03. +++ Mahlsdorf befördert Talente
Der BSV Eintracht Mahlsdorf bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Saison. Nach mehreren Vertragsverlängerungen in den zurückliegenden Wochen wurden nun zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs gebunden. Ole Schenk ist seit 2015 bei der Eintracht, zieht im zentralen Mittelfeld die Fäden. Maurice Langer spielt sogar schon seit 2013 in Mahlsdorf und ist Innenverteidiger. Beide dürfen sich ab Sommer im Herrenbereich und womöglich der NOFV Oberliga Nord beweisen.
