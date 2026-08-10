Newsticker: Tasmania holt Ex-Profi, Drei Neue für Türkspor

– Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Der SV Tasmania Berlin hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Jamilu Collins soll künftig die linke Seite bespielen. Der 32-Jährige, der 30 Erst- und über 70 Zweitliga-Einsätze vorweisen kann, erhält einen Vertrag bis 2028.

Drei weitere Neuzugänge haben den Weg zum Berlin-Ligisten Türkspor gefunden. Amir Hossein Farhadi kommt vom Berliner AK, Piotr Woznikiewicz spielte zuletzt bei Croatia Berlin. Der erst 18-Jährige Amir Mohammadi trug bis zu diesem Sommer das himmelblaue Trikot von Viktoria Berlin, spielte dort DFB-Nachwuchsliga.

10.08. +++ BFC holt Günay

Der BFC Dynamo hat unmittelbar vor dem Spiel gegen Aue einen weiteren Neuzugang präsentiert. Diren-Mehmet Günay, der in der Vorsaison mit Hertha 03 Zehlendorf aus der Regionalliga abstieg, trägt nun Weinrot-Weiß. Im Erzgebirge debütierte er bei der 3:2-Niederlage bereits.

10.08. +++ Biesdorf holt Talent

Der VfB Fortuna Biesdorf hat Mika Röder verpflichtet. Der erst 17-jährige zentrale Mittelfeldspieler machte am Grabensprung seine ersten fußballerischen Schritte, wechselte anschließend ins NLZ von Union Berlin. Zuletzt spielte er für die U17 des BFC Dynamo und kehrt nun nach Biesdorf zurück.

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