Newsticker: Tas leiht Zweitliga-Profi, schwere Verletzung bei BW90

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SV Tasmania hat einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Luka Janes wird bis zum Saisonende vom Bundesliga-Absteiger Heidenheim ausgeliehen. Dort spielte der 22-Jährige zuletzt aber nicht. Der defensive Mittelfeldspieler war in der Vorsaison an Sonnenhof Großaspach verliehen, feierte dort die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und den damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga.

Blau Weiß 90 muss lang auf Lukas Lehmann verzichten. Der 19-Jährige, der im Winter nach Tempelhof wechselte, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird für Monate ausfallen. In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit bestritt der Offensivspieler fünf Berlin-Liga-Partien, lief zudem für die zweite Mannschaft auf und bewies dort seine Torjägerqualitäten.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!