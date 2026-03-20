Newsticker: Sport-Union und Schöneberg erweitern Trainerteams

– Foto: Sebastian Räppold

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Landesligist Schöneberg und Bezirksligist Sport-Union Berlin haben jeweils ihr Trainerteam verstärkt. Bei Schöneberg agiert mit Erdem Mercan künftig ein alter Vertrauter von Cheftrainer Ibrahim Dayanc an der Seitenlinie. Beide arbeiteten schon bei Union-Südost zusammen. Mercan war zuletzt Co-Trainer bei Hürtürkel.

Bei Sport-Union ergänzt Yunus Tonbul das bestehende Team. Der 43-Jährige wurde erst kürzlich von seinen Aufgaben als Co-Trainer bei Türkiyemspor entbunden. Neben Tonbul hat der Verein auch noch drei neue Spieler geholt. Malek Wertani (zuletzt Novi Pazar) und Serhad Parlak sowie Aykut Kiyak (beide Steglitz GB) sind neu im Team.

Der BFC Preussen ist Opfer eines Einbruchs geworden. Anfang der Woche wüteten Unbekannte auf dem Gelände, stiegen unter anderem in Räumlichkeiten der Fußball-, aber auch Volleyball- und Handballabteilung. Auch ein Bierwagen wurde aufgebrochen. Geklaut wurde dem Verein zufolge aber nichts.

19.03. +++ Mahlsdorf bindet weiteres Talent

Nach Ole Schenk und Maurice Langer hat Oberligist Eintracht Mahlsdorf nun auch Collin Quiring mit einem Vertrag für die 1. Mannschaft ausgestattet. Der 19-Jährige trainiert schon regelmäßig beim Oberliga-Team mit, sammelte vor vier Wochen gegen Neustrelitz erste Minuten, läuft sonst aber noch für die U19 auf.

13.03. +++ Viertelfinale im Nike Youth Cup ausgelost

Der Berliner Fußballverband hat am Donnerstagabend das Viertelfinale im Nike Youth Cup ausgelost:

U19

BFC Dynamo - Hertha BSC

BFC Preussen - 1. FC Union Berlin

Victoria Friedrichshain - VSG Altglienicke

SC Berliner Amateure - Berliner SC

U17

SV Bau-Union - SC Staaken

Hertha BSC - Tennis Borussia Berlin

Friedrichshagener SV/Stern 1900 - Viktoria Berlin

1. FC Union Berlin - BFC Dynamo

U15

BFC Preussen - SC Staaken

Stern 1900 - Stern Marienfelde

TSV Rudow - Viktoria Berlin

1. FC Union Berlin - Hertha BSC

U13

Frohnauer SC - Stern Marienfelde

Viktoria Berlin - Tennis Borussia Berlin

Viktoria Mitte - SC Berliner Amateure

Hertha BSC - Hertha 03 Zehlendorf

12.03. +++ Mahlsdorf befördert Talente

Der BSV Eintracht Mahlsdorf bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Saison. Nach mehreren Vertragsverlängerungen in den zurückliegenden Wochen wurden nun zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs gebunden. Ole Schenk ist seit 2015 bei der Eintracht, zieht im zentralen Mittelfeld die Fäden. Maurice Langer spielt sogar schon seit 2013 in Mahlsdorf und ist Innenverteidiger. Beide dürfen sich ab Sommer im Herrenbereich und womöglich der NOFV Oberliga Nord beweisen.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!